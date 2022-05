Nuytinck risponde a Scamacca, l’Udinese strappa un punto in casa del Sassuolo

REGGIO EMILIA. Un punto in rimonta. L’Udinese acciuffa il pari in casa del Sassuolo grazie a una rete al 77’ del difensore Nuytinck (in campo da 16 minuti) che risponde così’ al vantaggio emiliano firmato dopo appena 6’ da neroverde Scamacca. Un 1-1 che manda così in archivio lo scontro diretto di metà classifica, facendo salire i bianconeri di Cioffi a quota 44 punti, mentre la squadra di Dionisi torna a far punti dopo tre sconfitte consecutive e sale a 47 punti.

Primo tempo gradevole e ricco di occasioni quello che va in scena al Mapei Stadium. I padroni di casa sbloccano dopo appena sei minuti grazie alla zampata di Scamacca, che non può sbagliare sotto porta su assist di Raspadori.

Beaco contrasta il neroverde Traorè

A cavallo del 20’ i bianconeri sfiorano per due volte il pareggio, prima con Pereyra che fa la barba al palo con un diagonale mancino, poi ancora con Deulofeu che cerca il gol da corner costringendo Consigli alla smanacciata sulla linea. Dall’altra parte, invece, Frattesi fallisce il raddoppio al 24’, mentre qualche minuto più tardi Perez è provvidenziale a deviare una conclusione di Berardi a porta sguarnita dopo un dribbling su Silvestri, attento qualche azione dopo su un altro tentativo di Scamacca.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, il gioco si fa sempre più spezzettato e di conseguenza diminuiscono anche le emozioni. Al 32’, però, arriva il pareggio dell’Udinese, firmato da Nuytinck con un tap-in ravvicinato dopo la respinta di Consigli sulla conclusione di Soppy.

Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla e ad andarci più vicino è il Sassuolo: in pieno recupero Traore si libera per il mancino ma viene murato da un super Silvestri, autore di una parata provvidenziale.

SASSUOLO – UDINESE 1 – 1

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (41’st Ruan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi (41’st Traoré); Berardi, Scamacca (20’st Defrel), Raspadori. In panchina: Pegolo, Satalino, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches, Traore. Allenatore: Dionisi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao (16’st Nuytinck), Pablo Marí, Perez; Molina (16’st Soppy), Pereyra (29’st Samardzic), Walace, Makengo, Udogie; Pussetto (16’st Nestorovski), Deulofeu. In panchina: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Samardzic, Ballarini, Benkovic. Allenatore: Cioffi 6.

ARBITRO: Marcenato di Genova.

MARCATORI: Al 6’ Scamacca; nella ripresa, al 32’ Nuytinck.

NOTE: Ammoniti: Perez, Becao, Ayhan, Kyriakopoulos. Angoli: 9-6 per l’ Udinese. Recupero: 0’, 4’.