L’Asu fa un figurone: Marco Bertossi a 13 anni è vicecampione italiano di fioretto

Ai Campionati italiani under 14, per la società sportiva friulana, sono saliti sul podio anche Samuele Pilutti (argento) ed Edoardo Di Benedetto (bronzo) nella categoria maschietti

UDINE. Marco Bertossi, fiorettista dell’Asu allenato dal maestro Fabio Zannier, classe 2009, ha vinto a Riccione la medaglia d’argento al Gran premio giovanissimi “Renzo Nostini-Trofeo Kinder Joy of Moving” nella categoria ragazzi. Il neo vicecampione italiano ha perso la finale 15 a 13 contro il salernitano Giuseppe Di Martino, numero uno del ranking nazionale e vicecampione in carica, contendendogli fino all’ultimo il titolo, al termine di una giornata lunghissima che ha visto in pedana oltre 130 atleti.

