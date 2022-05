La super Udinese non fa regali: quattro sberle alla Salernitana, che però si salva

SALERNO. L’Udinese onora il campionato e sfoggia la faccia migliore dominando la Salernitana che, complice il concomitante pareggio del Cagliari a Venezia, si salva ugualmente.

Dopo aver sottratto i 3 punti nella gara d’andata, il recupero disputato poco più di un mese fa allo stadio Friuli, i granata non riescono a fare altrettanto all’Arechi, stracolmo di passione ed entusiasmo per una squadra che domenica 22 maggio è crollata sotto i colpi dei bianconeri, ma che Davide Nicola è riuscito comunque a pilotare alla salvezza partendo dall’ultimo posto e contro ogni pronostico.

Il tecnico di Luserna è riuscito a “lucidare” la propria fama di specialista in salvezze, etichetta con la quale arrivò anche in Friuli il 13 novembre 2018 per sostituire Velazquez, dopo l’impresa dell’anno precedente a Crotone: in bianconero durò pochissimo, neppure fino alla fine del torneo, tanto che a quattro giornate dal termine, con la “barca” in difficoltà, fu rimpiazzato da Igor Tudor, un nome che ha caratterizzato le successive stagioni dell’Udinese e che nelle ultime ore pare abbia un destino intrecciato con il futuro bianconero, in particolare quello legato a Gabriele Cioffi,

Foto Massimo Pica/ANSA

il vice di Luca Gotti che da dicembre ha condotto in porto la stagione senza particolari patemi, chiudendo la stagione tra alti e bassi e con l’ultimo squillo ieri, con tre gol (più un rigore sbagliato) nel solo primo tempo, nonostante il perdurare dell’assenza dei due “totem” offensivi, Beto e Success.

Sotto lo sguardo dell’Italia del calcio e in particolare quelli del Cagliari che chiedeva il massimo impegno nel tentativo di un sorpasso sul filo di lana alla Salernitana, l’Udinese non si è risparmiata: altro che divario tra le due squadre in termini di motivazioni! Eppure all’Arechi Cioffi ha dovuto fare i conti con quel problemino, oltre a quelli in attacco, dove tra i titolari per la prima volta in stagione è stato schierato il macedone Ilija Nestorovski, preferito al “falso 9” Nacho Pussetto per comporre il tandem d’attacco con Deufoleu.

Ma a Salerno mancava anche Pablo Marì, finito in panchina dopo aver giocato in condizioni imperfette con lo Spezia: titolare capitan Nuytinck con ai fianchi Becao e Nehuen Perez a proteggere la porta di Padelli, tra i pali per sostituire in modo ineccepibile Silvestri, già operato per ridurre un’ernia inguinale che lo faceva soffrire. Completo, invece, il pacchetto in mediana con Pereyra, Walace e Makengo accompagnati sulle fasce da Molina e Udogie. E proprio quest’ultimo è stato davvero devastante sulla sinistra, dove ha letteralmente stritolato uno di gamba come Mazzocchi, fornito suggerimenti smarcanti e realizzato un gol da applausi sotto lo spicchio di curva occupato dai 200 tifosi friulani ieri a Salerno.

Unico neo il penalty fallito alle porte dell’intervallo da Pereyra; nella ripresa Deulofeu resta negli spogliatoi, accusando il contrasto da rigore con Belec, entra Samardzic e l’Udinese amministra le proprie forze aspettando la Salernitana che si affida più che altro al Venezia contro il Cagliari, tanto che arriva anche il quarto gol e in tribuna prendono fuoco gli striscioni per la delusione. Nello scorrere dei minuti, poi, c’è spazio anche per il 16enne Simone Pafundi (e per il figlio d’arte Riccardo Pinzi, papà Giampiero ora è il vice di Cioffi), il gioiellino del settore giovanile dell’Udinese che domani sarà a Coverciano per lo stage azzurro agli ordini del ct Maldini, unico 2006 in Italia. Lunedì 23 maggio, invece, potrebbe essere già il giorno per primo passo verso la prossima stagione.

Cioffi ha un appuntamento di massima con Gino Pozzo per parlare del possibile rinnovo, un argomento affrontato già qualche settimana fa quando la società gli offrì un accordo annuale (con opzione) alla stessa cifra del primo contratto da capo allenatore di Gotti. Una prospettiva che per lunghezza e consistenza economica non aveva esaltato il tecnico fiorentino che adesso può ripresentarsi con due offerte in mano: una porta a Verona, dove andrebbe a sostituire Tudor, mentre l’altra è frutto di un sondaggio dello Spezia che perderà Thiago Motta, ma anche a Empoli l’attuale guida bianconera ha estimatori.

E l’Udinese che farà se non si raggiungerà un accordo? Ha delle opzioni: l’ultima è Fabio Pecchia, uscito dalla Cremonese dopo la promozione in A, quella più datata Paolo Zanetti, reduce da una stagione a luci e ombre a Venezia dopo il miracolo dello scorso anno.

SALERNITANA – UDINESE 0 – 4

SALERNITANA (3-5-2) Belec; Gyomber (18' st Ribery), Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly (1' st M. Coulibaly), Bohinen (18' st Kastanos), Verdi (18' st Perotti), Ruggeri (1' st Zortea); Bonazzoli, Djuric. All.: Nicola.

UDINESE (3-5-2) Padelli; Becao (42' st Benkovic), Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra (23' st Pafundi), Walace, Makengo, Udogie (23' st Soppy); Nestorovski (46' st Pinzi), Deulofeu (1' st Samardzic). All. Cioffi.

Arbitro Orsato di Schio.

Marcatori Al 6' Deulofeu, al 34' Nestorovski, al 42' Udogie; nella ripresa, al 12' Pereyra.

Note Ammoniti: Belec, Pereyra, Nicola (non dal campo). Angoli: 7-1. Recupero: 4' e 8'. Spettatori: 29.739.