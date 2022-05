Quando passa il Giro in Friuli? La cronotabella della diciannovesima tappa, comune per comune

UDINE. È pronto e operativo il piano di gestione della viabilità per l'arrivo del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Venerdì 27 maggio, in occasione della diciannovesima tappa da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte, le strade regionali saranno sotto pressione per le tante interruzioni temporanee, alla viabilità, interessata dall'importante manifestazione sportiva. Gli atleti saranno protagonisti infatti di un lungo percorso lungo 178 chilometri tra strade regionali, ex provinciali e comunali.