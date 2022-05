Cioffi e il messaggio d’addio ai friulani: «Ho imparato ad amare questa terra, ora saluto tutti con rammarico. È stato bellissimo»

Il tecnico ha preso carta e penna e ha scritto al nostro giornale col solo intento di ringraziare, senza dunque tornare sulle modalità del suo divorzio, le ragioni del mancato rinnovo e quindi sulle cause che lo hanno portato a separarsi da una società, una squadra, una tifoseria e una terra che aveva cominciato a sentire sempre più sue

UDINE. Un saluto d’addio, quello con cui Gabriele Cioffi ha voluto raggiungere i tifosi dell'Udinese, scegliendo di affidare il suo pensiero al Messaggero Veneto, e una candidatura raffigurata dalla sagoma di Leonardo Semplici, primo tra i papabili indicati a raccoglierne l’eredità. Passato e futuro della guida tecnica bianconera non sono mai stati così a stretto contatto di gomito come ieri, quando all’arrivo del messaggio di Cioffi, in redazione è poi pervenuta conferma dei contatti avviati tra la società e quel Semplici a cui l’Udinese aveva già pensato, eccome, due anni fa, arrivando alla