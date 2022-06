Zico è tornato in Friuli: «Qui ho vissuto momenti che mi sono portato dietro per tutta la vita. Mandi, buse i frus»

LUBIANA. Cinque anni fa vedendo tutta quella gente che lo attendeva sotto la Loggia del Lionello disse: «I nonni e i papà hanno fatto un buon lavoro raccontando di me». L’altro giorno nell’intervista al nostro giornale aveva sottolineato che «le emozioni non invecchiano mai».

Bentornato, Zico! Il saluto del Galinho: "Mandi a ducj e busse i fruts"

Ecco, nell’accogliere il 1 giugno Zico all’aeroporto di Lubiana, dove è atterrato per trascorrere cinque giorni in Friuli, abbiamo avuto la conferma che il fuoriclasse brasiliano, oltre che eccezionale in campo, lo è anche con le parole.