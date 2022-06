UDINE. In coda, a un’ora e più dal grande evento. Assiepati, fra gli sguardi di qualche ignaro passante, i tifosi attendono l’arrivo di Zico. La rockstar di giornata.

Come a un concerto, allora, groupies d’ogni età impugnano febbrilmente il proprio biglietto d’ingresso. E il libro “Delitto imperfetto”, l’opera per cui il “Galinho” ha scelto di far rientro in Friuli, a casa.