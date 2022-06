Campionato di calcio 2022-2023, l’Udinese debutta col Milan a San Siro

UDINE. Sarà il campionato di serie A più lungo della storia quello 2022-2023, complice la pausa dedicata ai Mondiali in Qatar (sosta dal 13 novembre al 4 gennaio) e l'Udinese lo comincerà sabato 13 agosto contro i campioni d'Italia del Milan, a San Siro, lontano dallo stadio Friuli, per poi continuare la sua corsa in casa nel week-end successivo con la Salernitana, l'ultima squadra a salvarsi nello scorso torneo, il 22 maggio. Questo campionato, invece, si chiuderà il 4 giugno 2023.

