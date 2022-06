Arbitro, studente universitario e fenomeno social: l’ironia di Paul ha conquistato 400 mila follower su TikTok

Il 26enne camerunense, a Udine dal 2014, è iscritto a ingegneria: «Troppo spesso, sul campo, la nostra figura è vista come un nemico»

UDINE. L’arbitro non si discute. Tutt’al più è consigliabile seguirlo. Doveroso, in particolare, se il fischietto in questione risponde al nome di Paul Nanfah: direttore di gara, studente universitario e… fenomeno social.

Più di quattrocentomila, in effetti, i suoi follower, milioni i “like” ai video che il ventiseienne udinese pubblica ogni giorno sul suo profilo TikTok. Ed è proprio sulla rampante piattaforma di condivisione che il ragazzo sta spopolando grazie a clip dal tratto ironico aventi un solo denominatore comune: il calcio nella sua declinazione più strettamente legata all’arbitraggio.