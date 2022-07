L’Udinese si mette in moto, iniziato il raduno: anche Deulofeu e Molina agli ordini di mister Sottil

Andrea Sottil, 48 anni, durante la presentazione ufficiale come nuovo allenatore dell'Udinese, allo stadio Friuli

UDINE. A Napoli è atteso e chiacchierato, ma intanto Gerard Deulofeu si è ripresentato regolarmente al raduno bianconero di lunedì 4 luglio, risultando anche tra i più determinati nel corso dell'allenamento che ha inaugurato la nuova stagione. Come si è potuto evincere fin dai primi giri di campo in cui si è piazzato a capo fila del corposo gruppo di 30 giocatori scesi in campo alle 18 al centro sportivo Bruseschi.

Il catalano dell’Udinese ha dunque risposto presente fin dal primo giorno di “scuola” agli ordini di Andrea Sottil, il nuovo tecnico presentato iin giornata dalla società sui propri canali social ufficiali con le prime foto con la sciarpa dell’Udinese.

Sottil che ha subito ricevuto segnali importanti anche da altri big segnalati “in uscita” come Nahuel Molina, che ha rinunciato al supplemento di vacanza a cui avrebbe avuto diritto per gli impegni sostenuti a inizio giugno con l'Argentina, Rodrigo Becao, Walace, Tolgay Arslan, Mato Jajalo, Bram Nuytinck e pure quel Destiny Udogie a cui piace tanto la Premier.

Il nuovo mister bianconero, che si è presentato al gruppo tenendo un discorso di un paio di minuti al centro del campo, ha poi diretto la prima seduta della stagione scandita da un ricco riscaldamento e dai primi tocchi sul pallone. La giornata era cominciata con l'arrivo dei giocatori allo stadio verso le 12, i primi tamponi di controllo e il pranzo, seguito poi dal relax. Oggi si tornerà in campo alle 18, quando cominceranno anche i primi test atletici fondamentali alla raccolta dati su cui sarà redatta la preparazione atletica.

Dall'11 al 27 luglio il ritiro si sposterà a Lienz, in Austria, dove sono in programma numerose amichevoli con avversari di prestigio, tra cui le tedesche Union Berlino, Schalke 04 e Bayer Leverkusen, oltre alla nazionale del Qatar che disputerà la prossima Coppa del Mondo come padrona di casa e i ciprioti del Paphos.