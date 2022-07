Milan sembra “Top Ganna” in Colombia e trascina l’Italia all’oro nella Nations Cup

Alla faccia del «Non punto a fare risultato: importante è verificare la condizione». Jonathan Milan è salito di nuovo sul primo gradino del podio in una competizione di livello mondiale nell’inseguimento a squadre, vincendo la tappa della Tissot Nations Cup a Cali, in Colombia.

Al rientro alle competizioni dopo più di tre mesi di inattività agonistica a causa di problemi fisici che gli hanno impedito di proseguire la stagione su strada con la sua Bahrain Victorius nel World Tour, il ventunenne bujese è stato uno dei protagonisti del quartetto azzurro che ha sbaragliato il campo nel velodromo sudamericano.





Negli ultimi anni, il quartetto a squadre ha vinto ovunque e a qualsiasi livello: l’Olimpiade a Tokyo e i Mondiali 2021 a Roubaix e Jonathan Milan c’era sempre, assieme a Filippo Ganna. Giovedì, nella serata colombiana (in Italia era quasi mattina), senza “Top Ganna”, impegnato al Tour de France è stato proprio il “Toro di Buja” a trascinare gli azzurri alla vittoria.

Dopo aver superato le qualificazioni con il miglior tempo, registrando il crono di 3’58’’319, l’Italia ha sconfitto i padroni di casa della Colombia nel turno di ammissione alla finalissima. Nell’atto conclusivo, che valeva l’oro, gli azzurri hanno battuto la Cina con il tempo di 3’55’’081 e infliggendo più di due secondi agli avversari.

Oltre a Milan, l’Italia schierava anche Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, più Davide Plebani come backup.



Soddisfatto il ct Marco Villa, soprattutto sulla condizione di Jonathan.

«Direi che siamo andati bene – il commento del pluridecorato tecnico azzurro –. Avevamo già gareggiato su questa pista: in periodo preolimpico molti atleti si sono cimentati sull’anello colombiano, eppure il nostro quartetto è riuscito nella notte a far registrare il record della pista. Segno che sono andati molto forte.

Dovevamo far gareggiare Jonathan Milan, al rientro dopo un lungo periodo di stop, ed è stato trainante per il gruppo. Il ragazzo è recuperato e ora guardiamo ai prossimi impegni, agli Europei di Monaco a metà agosto e al Mondiale di Saint Quentin, in Francia a ottobre».



La Nations Cup di Cali prosegue fino a domani con le altre specialità della pista: protagonisti anche le donne, Letizia Paternoster, Valentina Scandolara e Francesca Selva attese a buoni risultati, e Matteo Donegà, pistard azzurro tesserato per il Cycling Team Friuli, impegnato oggi e domani nell’omnium.



Da lunedì si correranno anche gli Europei su pista juniores e under 23 ad Anadia, in Portogallo: tra i 27 azzurri impegnati ci sono anche l’udinese Giorgia Serena e i due pordenonesi Manlio Moro e Bryan Olivo. Quest’ultimo ieri, sempre in Portogallo, ha chiuso al 7º posto, con il quartetto azzurro formato anche da Lorenzo Milesi, Matilde Vitillo e Silvia Zanardi, la gara della la staffetta mista su strada, che valeva l’oro continentale del Team Relay, vinto dalla Germania.