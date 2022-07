È l’unica friulana in serie A1 di pallamano, storia e segreti di Eleonora Colloredo: «Adrenalina ed emozione la mia benzina»

La Colloredo gioca nel Pontina e nell’ultima stagione ha segnato 95 reti in 24 gare approdando in azzurro

UDINE. Alla sua seconda stagione in serie A1 Eleonora Colloredo, unica friulana a militare nel massimo campionato di pallamano, si è appena guadagnata la riconferma dell’Handball Cassa Rurale Pontinia. La società laziale, arrivata ai playoff scudetto anche grazie ai gol della friulana – 95 reti in 24 presenze di campionato – ha appena pubblicato la notizia del suo prolungamento. Una soddisfazione in più per il pivot cresciuto in casa Cus Udine che dopo l’esperienza di Oderzo ha trovato un nuovo riscontro nell’avventura con la squadra guidata da Giovanni Nasta, uno dei più longevi tecnici della pallamano italiana.

E