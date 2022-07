L’Italia di Mara Navarria sfiora l’impresa: è argento mondiale nella spada a squadre

IL CAIRO. Argento mondiale a squadre per la spadista friulana Mara Navarria. La trentasettenne di Carlino è salita sul secondo gradino del podio durante competizione iridata in Egitto, assieme alle compagne Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola.

Al Cairo l’Italia è stata battuta in finale dalla Corea per 45-37, al termine di un match in cui la squadra italiana ha dovuto sempre inseguire. Sotto 11-3 al termine della prima serie di assalti, in cui è stata la friulana a mettere a segno le prime stoccate per l’Italia, nel corso del match le azzurre hanno tentato di reagire e di recuperare con coraggio, senza però riuscirci.

Mara è stata determinante nella semifinale contro la Francia, vinta alla priorità 30-29.