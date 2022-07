«L’Apu alla friulana è un motivo d’orgoglio, i giovani di oggi si identificano in noi»

Tommaso Fantoma è un nuovo giocatore dell’Apu: ad annunciarlo la stessa società bianconera tramite un comunicato apparso ieri sui canali ufficiali del club. L’ala classe 2003 arriva dall’Allianz Trieste mediante la formula del prestito, modalità questa apprezzata, è già più volte impiegata, dalle due società regionali nel corso dell’ultimo biennio. Dopo Matteo Schina, Lodovico Deangeli (2020/21) e Marco Pieri (2021/22), ecco dunque un nuovo atleta di prospettiva approdare alla corte di coach Matteo Boniciolli. Di Pontedera, in provincia di Pisa, Fantoma misura 197 centimetri. Nella passata stagione ha collezionato quindici presente fra Serie A e Supercoppa dividendosi poi fra Under 19 Eccellenza e Serie C Silver maschile.S.N.