La prevendita con il Chelsea non decolla, i tifosi lanciano l’appello: «Riempiamo il Friuli, non facciamo brutte figure»

UDINE. Entra nel vivo il countdown verso Udinese-Chelsea, amichevole di gala in programma venerdì allo stadio Friuli con calcio d’inizio alle ore 21. Evocativa, la sfida ai Blues chiama di giorno in giorno a raccolta tifosi e appassionati del grande calcio. Li invita a partecipare, superando le indecisioni. E popolando così l’impianto che accoglierà un evento di lusso. Una sfida in formato Champions.

Ancora disponibili, a tal proposito, i tagliandi per accedere all’evento: dato, questo, che punta a dare il via a una corsa al botteghino da qui alla data dello storico incontro di pre-campionato. A infondere maggior premura a ritardatari e vacanzieri, dunque, ci pensa Candido Odorico, colonna dell’Associazione Udinese Club nonché punto di riferimento per l’intera tifoseria friulana. «Vorrei spronare tutti affinché accorrano a supportare la squadra – dichiara il referente Auc –: si tratta di una partita importante, una gara internazionale». Un’amichevole, sì, ma dal sapore europeo: «Riviviamo allora determinati momenti della nostra storia – continua – perché evocare il Chelsea, ad esempio, significa evocare Londra e, di conseguenza l’Arsenal. Immergiamoci ancora una volta in quel clima, in quella situazione psicologia che solo i grandi eventi, le grandi partite internazionali sanno dare. Partecipiamo in massa, anche se in palio non c’è nulla».

Fa leva sulla passione, Odorico, sui ricordi. Poi, più concretamente, riflette: «Che figura faremmo qualora gli spalti non dovessero presentarsi stracolmi? Noi in primis siamo quindi chiamati a esserci per dare lustro a un evento di questo genere».

Diverse, tuttavia, le ragioni che hanno condotto una fetta di aficionados, al momento, a un tiepido responso nei confronti dell’amichevole. «Da parte di qualcuno ho percepito del pessimismo sulla squadra in via di costruzione. Ma a queste persone suggerisco di avere pazienza: la società sa quello che fa e lo ha sempre dimostrato. Se si deve brontolare, che si brontoli a dicembre. Intanto, però restiamo fiduciosi». Altri, invece, mormorano sui costi dei ticket, ritenuti eccessivi in virtù della posta in gioco (si entra in Curva con 25€, se abbonati). Ed è forse questo il motivo di scontento più in voga, sui social, tra i supporter della Zebretta. «Prezzi popolari per settori popolati!», scrive dunque, restando in tema, un tifoso bianconero su Instagram. Non va sottovalutata, infine, la finestra temporale concessa alla vendita dei tagliandi: quella estiva. «Anche se – continua Odorico – ricordo un’amichevole con Zico giocata a Ferragosto: si fece comunque il pienone. Detto ciò, in effetti, io stesso devo ancora prendere il biglietto, ma lo acquisterò nei prossimi giorni. E, come me, tanti altri, ne son sicuro». La caccia, dunque, può dirsi aperta.