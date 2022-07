Fabio Mian è tornato: «Old Wild West, abbiamo un lavoro da portare a termine»

UDINE. «Ho un lavoro da portare a termine». Idee chiare per Fabio Mian, cavallo di ritorno per l’Apu Old Wild West che ritenta l’assalto alla promozione dopo due finali play-off perse.

L’ala di Moraro, classe 1992, è stata presentata ieri dalla società bianconera e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta udinese.

VOGLIA DI VINCERE

Mian torna a indossare la divisa dell’Apu dopo averla vestita nei play-off giocati nel 2021. Stavolta non è di passaggio, ma è destinato a fermarsi a lungo: «Ringrazio Pedone, Boniciolli e Martelossi perché mi hanno fortemente rivoluto a Udine.

La mia decisione è arrivata in tempi brevi, sapevo bene cosa volevo: giocare per vincere e non per salvarmi o per arrivare fra le prime otto. La scelta di firmare un contratto per più anni conferma la mia volontà di sposare questo progetto a 360°».

Il giocatore isontino fa parte del nutrito gruppo di giocatori del nostro territorio, con cui ha già giocato nelle sue esperienze a Cremona, Udine e Trieste. «È una cosa in più che ci aiuterà a non partire da zero nel nostro percorso di crescita e di coesione. Oltre all’aspetto tecnico, c’è anche il fattore umano, fondamentale per essere gruppo fino in fondo. Conosco anche l’under Fantoma, era con me a Trieste l’anno scorso: per lui è una grande occasione».

Fabio Mian, come Raphael Gaspardo e diversi altri giocatori italiani, ha accettato di scendere di una categoria. Un trend che il giocatore cresciuto fra Asar Romans e Cbu spiega così: «A mio avviso è il segnale che c’è voglia di sentirsi importanti in una società ambiziosa, com’è l’Apu, piuttosto che essere comprimari nella massima serie».

LA MISSIONE

A dare il benvenuto a Fabio Mian è stato il direttore tecnico dell’Apu, Alberto Martelossi: «Noi e Fabio ci siamo già conosciuti, ormai è di casa. Riabbracciamo un giocatore importante in una squadra a forte trazione degli esterni. Ha già attraversato vari mari, conosce la difficoltà del campionato che affronteremo. Ci saranno avversarie molto motivate a sfidare squadre d’eccellenza come la nostra. Vogliamo sfruttare le sue caratteristiche: il tiro sugli scarichi, la capacità di giocare in campo aperto e in missione difensiva su determinati avversari». Da “Martello” anche il pollice in alto per la squadra “made in Friuli”: «Avere tanti giocatori locali aiuta lo staff tecnico e la società, perché i ragazzi sentono di far parte di una missione speciale». La missione, è quasi superfluo dirlo, è riportare Udine in serie A.