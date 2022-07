Pordenone, Lovisa carica i tifosi: «Con voi ancora protagonisti»

PORDENONE. Come sempre ci mette la faccia. Stavolta il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, lo fa per rivolgere un accorato appello ai sostenitori neroverdi in occasione dell’apertura della campagna abbonamenti, al via da oggi (giovedì 28 luglio)

Il massimo dirigente del club cittadino punta (anche) sul ritrovato feeling con i tifosi per tentare una nuova scalata alla serie B dopo la delusione della retrocessione. Senza facili proclami, ma col suo proverbiale e contagioso entusiasmo. «Ci stiamo preparando per un campionato da protagonisti – dichiara Lovisa – in cui ritrovare il vero Pordenone. Anche i tifosi sono chiamati a recitare un ruolo fondamentale, dando una risposta forte già dalla campagna abbonamenti. Del resto, nella storia del club mai un progetto ha avuto questa continuità, attraverso un consolidamento in una dimensione di prestigio fra serie B e C».

Lovisa entra quindi nell’attualità, rivendicando con orgoglio l’opera di ricostruzione operata quest’estate: «Abbiamo acquistato calciatori di grande spessore tecnico e umano, affidandoli a un allenatore top come mister Di Carlo. La società, pertanto, con poche parole, serietà, e sforzi economici importanti, ha dato un chiaro segnale di cosa si attende dal prossimo biennio: competere con le migliori del girone, senza l’ossessione della vittoria, ma ritrovando giorno dopo giorno le proprie certezze».

Tra queste il grande entusiasmo che si era creato prima del dirompente impatto del Covid. Ora il progressivo e auspicato ritorno alla piena normalità dovrebbe accompagnarsi anche con il ritorno in provincia del Pordenone per le gare interne.

«Le istituzioni – conferma il presidente del Pordenone – si stanno adoperando per far sì che la squadra possa giocare al Tognon di Fontanafredda. Quando? Non sappiamo ancora la data di inizio e fine lavori, e anche per questo la campagna abbonamenti è un cantiere, comprendendo al momento soltanto 9 giornate, con almeno le prime sicuramente a Lignano». Ma a prescindere dal luogo, Lovisa è sicuro: “Un Pordenone di nuovo competitivo, con giocatori umili e ambiziosi, riconquisterà anche coloro che in quest’ultimo periodo, a causa delle sconfitte, si sono allontanati».

Intanto la formazione di Di Carlo, mercoledì 27 luglio ha disputato una sgambata con la Primavera allenata da Simone Motta. Protagonista il giovane Secli con una tripletta: 10-0 il finale, cui hanno contribuito anche i sigilli di Sylla (doppietta), Baldassar, Deli, Candellone, Ingrosso e Zammarini.

Prossimo appuntamento sabato (alle 17.30, ingresso gratuito), sempre a Tarvisio, con il Foggia, altra compagine di serie C. Tra gol e amichevoli anche un rumor di mercato: il Pordenone starebbe pensando allo spagnolo Miguel Angel Martinez (classe 1995), in uscita dalla Triestina, per il ruolo di secondo portiere alle spalle di Marco Festa (1992)