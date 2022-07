Udogie, nuove tentazioni: sulle tracce del gioiellino dell’Udinese ci sono Inter e Lazio

UDINE. Gli annunciati arrivi di Enzo Ebosse e Nehuen Perez fanno certo notizia e sono destinati a garantire nuova linfa e prospettive in difesa, ma ieri sono rimasti sullo sfondo a cospetto della voce arrivata da Milano, dove l’Inter parrebbe orientata a fiondarsi su Destiny Udogie qualora Denzel Dumfries chiudesse le porte del suo armadietto di Appiano Gentile.

LA FILA

Premesso che l'Inter si era già interessata da tempo, come conferma anche l’incontro avuto a giugno da Stefano Antonelli, l’agente di Udogie che si era fatto “beccare” proprio fuori la sede di Suning, va detto che l’Inter non è né la prima né l'ultima ad avere bussato alla porta dei Pozzo.

Lo ha fatto anche la Juventus, che a certo punto sembrava attirata dall’accoppiata Molina-Udogie, e lo ha fatto di recente anche la Lazio di Maurizio Sarri.

Basta il nome di queste pretendenti, aggiungendoci pure le sirene inglesi della Premier, con Brighton e Tottenham (ora defilato), per capire che basta un accenno di Gino Pozzo per l’apertura alla cessione, e in un amen Udogie spiccherebbe il volo.

Perché il 19enne che l’Udinese ha già riscattato dal Verona, a cui spetterebbe il 15% sulla futura rivendita, ha la fila fuori dalla porta, e c’è da supporre che non sarebbe complicato incassare non meno di 20 milioni.

PROGETTINO

Ma avrebbe senso cedere un talento che al suo primo anno di serie A è cresciuto di partita in partita, finendo con 5 gol e 3 assist a bottino, che interessa anche il ct Roberto Mancini? La risposta è no, perché andrebbe a contrasto con la politica di valorizzazione che punta al rendimento tecnico e alle plusvalenze, su cui si fonda il virtuosismo della filiera innescato dalla società bianconera, che infatti non ha previsto la cessione del mancino in questa sessione, a meno che…

meno che poi non arrivi un’offerta irrinunciabile superiore ai 20 milioni, che potrebbe anche anticipare di un anno la strada già segnata in uscita, come ha fatto intendere anche lo stesso giocatore in una recente dichiarazione: «Io a Udine sto bene, e poi voglio giocare e migliorare. Magari in futuro farei volentieri un’esperienza in Inghilterra.

Per il calcio non ho preso il diploma, mi manca un anno e mamma lo vuole». Come dire che in Friuli avrebbe anche il tempo di studiare, mentre a Milano, Roma e Torino si giocano anche le coppe a metà settimana.

RICAMBI

Ecco il quadro da contemplare anche alla luce di altre possibili cessioni illustri o permanenze a sorpresa, come quelle di Gerard Deulofeu, ad esempio. In ogni caso Gino Pozzo si è portato avanti con gli acquisti di Adam Masina, che Sottil sta provando da difensore centrale e Enzo Ebosse, atteso oggi per le visite mediche.

Il francese classe '99 con passaporto camerunense è un mancino capace di giocare anche sulla fascia destra a piede invertito, e ovviamente farebbe il quinto a sinistra, là dove bisognerà attendere cinque mesi almeno per rivedere Leonardo Buta, il “vice” Udogie classe 2002 messo ko dalla frattura alla tibia destra.