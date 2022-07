Fontecchio in Nba, la gioia di mamma Malì: «Vai a Utah? E sono caduta dalla sedia»

Prossima fermata Nba. La carriera del 26enne Simone Fontecchio è arrivata a una svolta storica con l’accordo biennale che lo lega agli Utah Jazz. Per la gioia della mamma Amalia Pomilio, ex cestista Azzurra con due scudetti in bacheca e l’esperienza da allenatrice alla guida della Delser Udine nella serie A2 femminile 2017/18.

“Malì” è legatissima al Friuli, avendoci vissuto per tre anni nel periodo in cui il compagno Lino Lardo ha allenato l’Apu Gsa.

Sia sincera, si aspettava la chiamata Nba per suo figlio Simone?

«Giocare in Nba è il sogno di chi gioca a basket, ma non me l’aspettavo. A inizio estate mi disse “ho una proposta dal Barcellona, ma se non c’è niente di nuovo resto al Baskonia”. Questa chiamata è il coronamento di un percorso importante intrapreso due anni e mezzo fa. La scelta di andare a giocare all’estero, insieme alla nascita della figlia, lo ha maturato tantissimo. L’esplosione in Nazionale gli ha dato ulteriore sicurezza nei propri mezzi».

Qual è stata la sua prima reazione quando ha saputo dell’accordo con i Jazz?

«Avevo sentito Simone un giovedì, mi disse che c’era un’offerta. Era il 14 luglio, il giorno dopo sarebbe scaduto il termine per uscire dal contratto con il Baskonia. Proprio il giorno dopo mi chiamò e mi disse che nella notte si era messo d’accordo con Utah, sono caduta dalla sedia!».

La prima svolta è stata il trasferimento in Germania. In Italia non c’è posto per i talenti di casa?

«Quando guardi una partita di serie A se ci sono tre italiani in campo è tanto. Ci sono poche occasioni di maturare giocando. In Germania tutti giocano un minimo di 20 minuti a partita, in questo modo i giovani di talento possono crescere. Da noi manca questa cultura, si pensa a vincere a tutti i costi. Tutti i giovani sono dovuti andare via da Milano. Giocare le final four di Eurolega è bello, però…».

Col ct Azzurro Pozzecco come sono i rapporti?

«Simone mi ha promesso di raccontarmi del “Poz” la prossima volta che viene a trovarmi. So che l’ha fatto giocare tanto all’esordio e che ha tanta stima di lui: già un mese e mezzo fa disse che Simone sarebbe finito in Nba».

A casa vostra seguite le sorti del basket udinese?

«Certamente, tutti sanno che in Friuli abbiamo lasciato un pezzo di cuore. Il sabato quando posso mi vedo la Delser, così osservo le mie ex ragazzine Vittoria e Valentina ormai cresciute. Quanto all’Apu, ci è dispiaciuto molto abbia perso la finale play-off, il pubblico friulano merita la serie A».

A proposito di Vittoria Blasigh. Ha fatto bene a scegliere la Spagna?

«Non conosco la realtà di Gran Canaria, ma sono convinta sia un’esperienza di vita importante. Giocando da straniera avrà grandi responsabilità e dovrà guadagnarsi tutto: minuti, tiri e rispetto. Sarà un bel momento di crescita».