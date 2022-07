Monologo del Chelsea, l’Udinese riesce solo a limitare i danni

UDINE. Nel calcio estivo non bisogna farsi condizionare dal risultato. Bene, partendo da questo presupposto non può essere soddisfacente la sconfitta con due gol di scarto rimediata allo stadio Friuli dall’Udinese, nella serata di venerdì 29 luglio, contro il Chelsea.

Il risultato non dice la verità, poteva a finire e tanti più gol contro pochi e l’Udinese, a parte qualche sprazzo individuale, ha destato più di qualche perplessità. Per contro il Chelsea, che il 6 agosto farà l’esordio il Premier con l’Everton, è una squadra che fa cantare la palla ma che deve essere più cattiva al tiro.

Per la prima della stagione allo stadio Friuli il tecnico bianconero Sottil, un po’ per necessità un po’ per scelta, schiera un tridente difensivo completamente nuovo composto da Benkovic, Bijol e Masina (tre pertiche tutte un po’ troppo lente), gli altri otto undicesimi sono quelli della passata stagione o quasi con Silvestri in porta, Soppy e Udogie esterni, Pereyra, Walace e Makengo a comporre il pacchetto centrale e Success e Deulofeu a formare la coppia d’attacco. Nel Chelsea, che due anni fa vinse la Champions, c’è da registrare l’esordio da titolare di Koulibaly e davanti Sterling, ex City, in cerca di una stagione da stella assoluta.

La punta dei blues innesca subito un duello personale con il portiere bianconero Silvestri che gli nega il gol in due occasioni. Che il Chelsea facesse la partita e l’Udinese avesse un atteggiamento attendista era prevedibile, ma non fino a questo punto. «Nel calcio ci sono le categorie – ama dire l’allenatore della Juventus Allegri –: quelli bravi, quelli bravini e quelli scarsi».

Ecco, non entriamo così a fondo nel merito della questione, ma tra Udinese e Chelsea c’è un abisso di qualità e intensità, pulizia nei passaggi e di conseguenza velocità di manovra. I bianconeri faticano e mettere assieme tre passaggi di fila, nei primi 45’ riescono a costruire piazzare due ripartenze in campo aperto compresa quella del gol.

Per il resto scena muta. Il catalano e l’argentino, a proposito di categorie, sono gli unici bianconeri che reggono il confronto con gli avversari. La difesa balla, incassa due gol, nei primi 45’, ma avrebbero potuto essere tranquillamente il doppio anche perché poco protetta. Walace gioca una partita da film dell’orrore per quanto si fa prendere d’infilata dai suoi dirimpettai: a essere cattivi si potrebbe dire che è pronto per il campionato brasiliano più che per un campionato europeo.

Prima del riposo l’Udinese ha la forza di dimezzare lo svantaggio. Provate a indovinare con chi: esatto, la coppia Pereyra-Deulofeu. Assolo del Tucu concluso con un destro sul quale Mendy non è irreprensibile: “Deu” ringrazia e con un tap-in fa 1-2.

Dopo l’intervallo Sottil non fa rientrare Deulofeu, mette Samardzic e fare la mezzala e avanza Pereyra di punta. Il copione non cambia: Kantè continua a scherzare Walace (la preparazione è un alibi che regge fino a un certo punto), agli inglesi forse manca un po’ di incisività sotto porta, la stessa di cui difetta Success che all’ora di gioco fallisce la palla del 2-2.

Un giro di lancette dopo Sterling centra il palo a Silvestri battuto. Il portiere bianconero si esalta ancora su Havertz, Nuytinck, appena entrato, regala un’occasione colossale ai blues che nel finale calano il tris con Mount. Morale? Dietro c’è tanto da registrare, negli altri reparti anche. Nessuna sorpresa, trattasi semplicemente di una conferma.

UDINESE – CHELSEA 1 – 3

UDINESE (3-5-2) Silvestri; Benkovic, Bijol (23’ st Nuytinck), Masina; Soppy, Pereyra, Walace (38’ st Lovric), Makengo (38’ st Nestorovski), Udogie (42’ st Ebosele); Success, Deulofeu (1’ st Samardzic). All. Sottil.

CHELSEA (4-3-2-1) Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly (27’ st Hudson Odoi), Alonso; Kanté, Jorginho (38’ st Gilmour), James (27’ st Palmieri); Mount, Sterling (38’ st Kenedy), Havertz (27’ st Vale). All. Tuchel.

Arbitro Fabbri di Ravenna.

Marcatori Al 20’ Kante, al 37’ Sterling, al 40’ Deulofeu; nella ripresa al 45’ Mount.