Ebosse firma per cinque anni con l’Udinese: affare chiuso per Perez, Walace e Flamengo sempre più lontani

UDINE. Per passare dal bianconero dell’Angers a quello dell’Udinese, Enzo Ebosse ha apposto venerdì 29 luglio la sua firma sul contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni alla società friulana.

Vista l’età (23 anni) e l’estensione dell’accordo formalizzato ieri nella sede dell’Udinese, s’intuisce che Ebosse abbia voluto accettare una sfida professionale che potrebbe fargli prendere quota anche nella nazionale del Camerun, là dove ambisce a entrare in pianta stabile dopo avere scelto di giocare per la nazionale africana, dopo le 7 presenze nella Under 16 francese.

Con Ebosse, invece, l’Udinese avrà un difensore mancino più da corsa che da area, dinamico al punto tale che non sarebbe sorprendente vederlo impiegato anche sulla fascia destra, dove ha giocato spesso in Francia, dimostrando di saper giocare sul piede invertito.

Per Sottil, che ieri ha avuto anche l’ufficialità dell’arrivo di Nehuen Perez dall’Atletico di Madrid, Ebosse potrà essere un centrale o un esterno, considerata la discreta rapidità. Nel corso dell’ultima Ligue 1, Ebosse ha giocato 27 partite, chiudendo con statistiche ragguardevoli: 88% dei passaggi completati, 73% di tackle vinti e 69% di passaggi in attacco.

Cifra, quest’ultima, che evidenzia la propensione agli sganciamenti. Per un affare fatto, eccone uno che potrebbe saltare, visto che tra Walace e il Flamengo si è messo di mezzo il cileno Erick Pulgar, il mediano della Fiorentina sui cui sta virando la proprietà rubro-negra, evidentemente insoddisfatta del no ricevuto dall’Udinese all’offerta di 7 milioni per il 70% del cartellino, più il 30% sulla rivendita. —