Impresa sul lago di Varese, il friulano Dri conquista il bronzo ai Mondiali under 19

SAN GIORGIO DI NOGARO. Marco Dri ha conquistato una splendida medaglia di bronzo ai mondiali under 19 di canottaggio che si sono conclusi ieri sul lago di Varese. Il portacolori della Canoa San Giorgio, in coppia con il lombardo Marco Selva, atleta del Cernobbio, è salito sul terzo gradino del podio nella gara del doppio maschile, sulla distanza dei 2000 metri. Meglio del duo azzurro hanno fatto solo la Germania e la Turchia.

I tedeschi hanno vinto l’oro con il tempo di 6’21”52; i turchi si sono presi l’argento con il crono di 6’22”97. L’Italia ha concluso subito dietro, fermando il cronometro sul tempo di 6’24”42, utile a tenersi alle spalle la tignosa barca olandese (6’25”93), mentre Svizzera e Croazia si sono piazzate più dietro, a completare l’ordine d’arrivo della competizione finale.

Friulano di Gonars, cresciuto nel sodalizio sangiorgino del presidente Luca Scaini, dov’è allenato dal tecnico Massimiliano Candotti, Marco Dri è salito sul podio mondiale dopo che nel 2021 s’era fermato ai piedi del podio, chiudendo al quarto posto: nella passata stagione era in coppia con Emanuele Bergamin, mentre quest’anno ha composto con Marco Selva un binomio che è riuscito a conquistare una medaglia straordinaria, per valore tecnico, forza degli avversari e peso specifico dentro una Nazionale che a Varese ha concluso al secondo posto del medagliere per Nazioni, dietro alla Grecia e davanti alla Germania. Due ori, sei argenti e un bronzo, il bilancio finale della rassegna iridata under 19.

Marco Dri entra nella storia il friulano del San Giorgio è tricolore nei 2 mila metri 20 Ottobre 2020

L’ItalRemo under 19 è anche la Nazione con il maggior numero complessivo di medaglie. A fine manifestazione, oltre al bronzo di Dri e Selva, la Nazionale italiana ha raccolto l’oro nel quattro senza femminile, team di cui faceva parte anche la triestina Benedetta Pahor del Saturnia: per le azzurrine è arrivato anche il record del mondo, col tempo di 6’32” 76.

L’altro oro per l’Italia è arrivato dal ravennate Marco Prati, nel singolo maschile, capace di demolire la resistenza della Germania, giunta seconda con 11” di distacco. Argenti per il quattro di coppia maschile, per il doppio femminile, per il singolo femminile, il due senza femminile e i quattro con maschile e femminile. Per quanto riguarda la gara di Marco Dri e Marco Selva, i due azzurri sono partiti forte, prendendo il comando, inseguiti da Germania e Turchia.

Ai 500 metri sono passati avanti i turni, tirandosi dietro i tedeschi. La coppia italiana non ha mollato la presa e, gestendo alla grande ogni tentativo di sorpasso da parte dell’Olanda, è riuscita a portare a casa un bronzo esaltante.