Mamma che Milan: il campione bujese si piazza terzo in volata al Giro di Polonia

ZAMOSC. Terzo in volata, nella seconda tappa del Giro di Polonia, battuto d’un soffio da Gerben Thijssen (Intermarchè) e Pascal Ackermann (Uae) e davanti a calibri da 90 delle volate come Sam Bennett (Bra), quinto, Arnaud Demare (Groupama) sesto, Elia Viviani (Ineos), settimo e sua maestà Marc Cavendish (Quickstep), decimo.

Jonathan Milan è tornato in gran forma anche su strada. Che avesse superato il periodo buio dei tre mesi fuori causa per guai fisici lo si era già ben capito a inizio luglio con le due vittorie in Coppa del Mondo della pista a Calì in Colombia, domenica 31 luglio al Giro di Polonia, corsa World Tour, seconda tappa e secondo giorno di gara su strada dopo il lungo stop iniziato da quei dolori all’addome emersi durante la campagna del Nord, il 21enne di Buja della Bahrain Victorious ha confermato di essere un fuoriclasse dalla potenza ancora inesplorata. Perché? Sentite il suo racconto. «Giornata dura verso Zamość, 205 km non difficili ma caratterizzati da pioggia e corsa nervosa. Ho passato la giornata a portare borracce dall’ammiraglia e a portare ai miei compagni mantelline poi, prima del circuito finale, ha bucato il nostro velocista Phil Bauhaus e mi sono fermato ad aspettarlo per riportarlo in gruppo».

Proprio mentre il plotone, lanciato dalle squadre dei velocisti, e che squadre come avete letto, aumentava la velocità per riassorbire i tre protagonisti della fuga da lontano. Continua Milan: «Dovevo lanciare Haussler, ultimo uomo per Bauhaus, ma, dopo che eravamo riusciti a tornare in gruppo, il nostro sprinter non si è accodato. Così ai 400 metri ho fatto la volata».

E che sprint. Thijssen vince, Ackermann, sempre lui quello che l’aveva battuto d’un soffio un anno fa nell’ultima tappa del Giro di Sardegna, quindi il friulano ritrovato.

«Sono felicissimo, la squadra è contentissima, anche Bauhaus, il nostro sprinter, mi ha fatto i complimenti. Sì, questo è il miglior risultato tra i pro su strada anche perché viene dopo un periodo duro in cui per settimane sono rimasto al palo ed ero riuscito a riprendermi grazie alla splendida famiglia, agli amici e alla Bahrain Victorious e alla Nazionalke che mi hanno sempre sostenuto non mettendomi fretta».

Adesso? Mancano cinque tappe alla fine del Giro di Polonia, un paio di occasioni i velocisti ne avranno ancora. Chissà. Milan poi proseguirà nella stagione su strada: Amburgo, Giro di Germania, Giro di Croazia. Niente Europei su pista )(e campione uscente nell’inseguimento), in accordo con club e Naizionale. Per i velodromi appuntamento, da non perdere, ai Mondiali di Parigi a fine ottobre. Sulla pista delle Olimpiadi 2024.