Parla Pellegrino: «Apu, mi hai sorpreso con Gaspardo e da Cusin avrò soltanto da imparare»

È in vacanza, sì, ma ancora per poco: tornerà infatti ad allenarsi martedì Francesco Pellegrino.

A Udine, ormai la sua Udine, sotto la guida del professor Luigino Sepulcri. Fresco di riconferma ufficiale, il pivot siciliano si appresta così a iniziare un’altra stagione, la quinta, al servizio dell’Apu.

Negli anni trascorsi in Friuli, “Ciccio” è maturato.

Un po’ come fa il calcestruzzo. Quello usato per le grandi opere, i monumenti. Lui un’opera, in bianconero, vuole quest’anno portarla a termine.

Lui, il centro “monumentale” beniamino del tifo del West.

Pellegrino, il suo ritorno è in città è vicino: che programmi ha?

«Da martedì ricomincio a lavorare con lo staff. Sono già in contatto con il professor Sepulcri e, a distanza, con l’assistant coach Carlo Finetti, che a sua volta, essendo impegnato nel suo progetto “Delivery basketball”, lavora individualmente sulla preparazione individuale di molti giocatori. Tutto questo per permettermi di curare al meglio la parte fisica e quella tecnica prima dell’inizio della preparazione in gruppo».

Il suo rinnovo è notizia di pochi giorni fa. Ma la firma, simbolica, era già stata apposta?

«Con la società si era parlato di questo rinnovo già a fine stagione. Loro sanno che io sono contentissimo di restare a Udine. Perché, a prescindere dagli affetti familiari, qui mi sono sempre trovato molto bene, come mai nella mia carriera. Per via del tifo, della città e dell’ambiente che li circonda».

Che pensiero si è fatto sul nuovo roster?

«Da quando sono arrivato a Udine, nel 2017, si è sempre fatto un mercato di altissimo livello, ogni anno. Pensavo che, rispetto all’anno scorso, l’asticella non si potesse alzare ulteriormente. Invece mi sbagliavo».

Gli innesti che più l’hanno colpita?

«Su tutti quello di Gaspardo, ma anche quelli di Mian e Cusin. Dal punto di vista del pacchetto italiani, sono scelte di livello elevatissimo».

Ecco, Cusin: il compagno ideale per crescere ancora sotto canestro?

«Sono orgoglioso di poter giocare con una persona di questo calibro. Un giocatore che, in carriera, è sempre stato in Nazionale, ha fatto Serie A ed Eurolega. E che, in campo, non sbaglia neanche una scelta. Negli anni, poi, è diventato un giocatore molto esperto, quindi non avrò che da imparare da lui».

È ripartita la campagna abbonamenti: si aspetta il pienone al Carnera?

«Ci spero. I tifosi, per me, sono il sesto uomo in campo, li sento sempre accanto quando sono sul parquet».

Tifosi che, con lei, hanno ormai un rapporto speciale.

«E questo mi rende davvero contento. È bellissimo girare per le strade di Udine ed essere sempre apprezzato, che si vinca o che si perda. Alla fin fine, il basket resta uno sport, ma queste sono le cose che ti rimangono dal punto di vista umano».