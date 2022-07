Udinese, la nuova difesa non convince: servono Becao e Perez

UDINE. Se la differenza di qualità e intensità è stata la prima cosa a balzare all’occhio vedendo all’opera l’Udinese con il Chelsea, la seconda è risultata la poca compattezza della difesa.

D’accordo che gli inglesi sono una delle migliori squadre d’Europa, ma specialmente nel primo tempo sono arrivati con una facilità disarmante davanti a Silvestri.

Ecco, è solo grazie al suo portiere (davvero da Nazionale) se l’Udinese non ha chiuso il test con il Chelsea con un punteggio pesante.

Certi rischi erano stati messi in preventivo, lo ha confermato lo stesso mister Andrea Sottil quando gli è stato fatto notare nel post-gara, che i tre difensori giocavano per la prima volta assieme.

«La difesa è un reparto che va allenato in maniera particolare, ci sono dei meccanismi da mandare a memoria.

Ero consapevole a cosa andavo incontro schierando tre ragazzi che erano alla loro prima gara assieme».

Il tecnico sostiene che ad alcuni di loro ha chiesto qualcosa in più.

Sottil si riferisce «a Bijol e Masina», che evidentemente hanno una condizione inferiore rispetto a quei compagni che hanno svolto la preparazione dall’inizio.

Al di là della condizione fisica resta la sensazione che il tridente dell’altra sera abbia un passo un po’ troppo pesante e che contro avversari rapidi sia destinato a soffrire.

Inevitabile che il pensiero vada a Becao e Perez, due titolari della scorsa stagione assieme a Pablo Marì.

Il recupero del brasiliano e l’arrivo dell’argentino, in campo nel test di ieri con le riserve, permetterà a Sottil di schierare una difesa meno inedita, ma anche meglio strutturata e che permetterà agli ultimi arrivati di crescere e prepararsi alla serie A.

Masina, in realtà, il nostro campionato lo conosce bene dopo l’esperienza vissuta a Bologna dove giocava esterno sinistro in una difesa a quattro, ruolo che ricopriva anche al Watford. Sottil lo vede più come “braccino” (termine orribile del “covercianese”) sinistro che come alter ego di Udogie a tutta fascia: i primi riscontri, per quanto il calcio estivo possa essere attendibile, dicono il contrario ma bisognerà attendere altri test.

Sottil ha spiegato che venerdì sera l’obiettivo era quello di mettere più minuti possibile nelle gambe dei presunti titolari.

Bijol, nei piani della società, è uno di questi. Non è il caso di azzardare giudizi definitivi, il rischio di prendere un abbaglio è forte.

I dubbi si concentrano sulla chimica dei tre, tutti un po’ lenti, sicuramente di più rispetto a Becao e Perez.

Ecco perché la sensazione è che vedremo un’Udinese dal baricentro basso e quindi più simile a quella di Gotti che a quella di Cioffi per poter giocare molto in verticale.

Un calcio che esalterà Beto, un po’ meno Deulofeu, sempre che il catalano non faccia le valigie.