L’Udinese fa i conti: cedere Deulofeu può essere rischioso

UDINE. I numeri nel calcio non dicono tutto, ma tanto sì. E allora ecco che all’Udinese hanno cominciato a fare un po’ di conti. Non quelli delle casse, perché con le plusvalenze si mantiene la società sana, ma non si vincono le partite e non si resta in serie A, ma quelli dei gol segnati. Dopo tante stagioni anemiche là davanti i bianconeri sono tornati a essere prolifici e hanno chiuso la stagione con un attivo di più tre tra reti fatte e subite. I palloni scaraventati nella porta avversaria sono stati addirittura 61 e praticamente la metà li hanno realizzati Molina (7), Deulofeu (13) e Beto (11). Considerando che l’argentino è stato ceduto all’Atletico Madrid e che per rivedere il portoghese in campo ci vorrà ancora un po’, pare veramente rischioso privarsi anche del catalano, che potrà anche avere un carattere bizzoso ed essere a volte egoista, ma assieme a Pereyra, come si è visto venerdì sera con il Chelsea, è stato l’unico giocatore di questa rosa in grado di rivaleggiare con lo squadrone inglese.

Se allarghiamo l’analisi agli assist, scopriamo che lo scorso anno Molina e Deulofeu hanno messo assieme anche cinque passaggi vincenti a testa. In pratica da soli hanno messo lo zampino in 30 gol bianconeri, esattamente il 50%. Il particolare è stato evidenziato nell’intervista qui a fianco anche da Gaetano D’Agostino che, dopo aver visto l’Udinese all’opera con il Chelsea, ha toccato un altro tasto, quello della personalità. Ecco, Molina sotto questo punto di vista ne aveva, e infatti cercava spesso la giocata difficile pur sapendo che avrebbe potuto sbagliare. Deulofeu, quanto a sfrontatezza, a volte addirittura esagera, però lo scorso anno qualche partita l’ha fatta vincere. Success e Beto fecero sfracelli con il Cagliari (che poi è retrocesso) ma per una gara: la coppia andrebbe valutata nel lungo periodo e in ogni caso il nigeriano non è mai stato uno dal gol facile.

Qualche rete in più rispetto alla scorsa stagione la si potrà chiedere a Pereyra che l’altra sera si è espresso a livello di Premier al punto che Sottil ha voluto spendere qualche parola per lui: «A vederlo in tv capisci che è forte, ma allenandolo e a osservarlo giocare ti rendi conto che è un giocatore straordinario».

Sull’eventuale partenza di Deulofeu Sottil è stato schietto: «Le qualità di Gerard non le scopro certo io, è un giocatore che fa la differenza. Mi auguro che resti, ma lavoro per una proprietà importante, idem il direttore generale. La squadra va ancora completata, lo faremo e sono convinto che disputeremo un campionato competitivo». A proposito di Deulofeu, sembra che la soluzione estera sia rimasta l’unica possibile per lui. Il Napoli ha preso altre strade (Raspadori), idem il Marsiglia (Sanchez?). Intanto mancano meno di due settimane all’inizio del campionato. Sì, l’Udinese fa bene a fare i conti.