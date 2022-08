Per il Pordenone in arrivo altri gol: li garantisce Palombi, uno degli attaccanti top

PORDENONE. Più luci che ombre, pur con la consapevolezza che bisogna migliorare. Il Pordenone ha tirato le sue conclusioni dopo le due settimane di ritiro spese a Tarvisio. La squadra c’è, cresce, ma deve fare dei passi in avanti, in particolare nella finalizzazione della manovra offensiva.

Un segnale lanciato dal campo e che la società ha colto, tanto da arrivare in soccorso a mister Domenico Di Carlo. Tra oggi e domani, infatti, firmerà per i neroverdi Simone Palombi, centravanti dell’Alessandria, da sei stagioni in serie B. Il 26enne di Tivoli darà una soluzione in più allo staff tecnico e rappresenterà un giocatore importante per la squadra, che vuole puntare in alto nel girone A di Lega Pro.

A FREDDO

Il gruppo, rientrato sabato sera in città, si sta riposando dopo i quindici giorni passati in Val Canale. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani alle 18 al De Marchi.

Nel frattempo Di Carlo e i suoi collaboratori stanno analizzando il lavoro svolto in ritiro, dove la formazione si è allenata al ritmo di due sedute al giorno.

Al tecnico laziale è piaciuta l’applicazione dei suoi, la voglia di faticare per arrivare all’obiettivo. Si intravede quella mentalità vincente che tanto piace al presidente Lovisa. Ha convinto l’organizzazione difensiva, tanto che è stato subito solo un gol, quello firmato da Ogunseye nel finale del match col Foggia.

È vero che, nei tre precedenti incontri disputati, il rivale era uno sparring partner, ma aver mantenuto la porta inviolata oltre ad aver dato morale ha mostrato meccanismi promettenti. Su tutti ha svettato Ajeti, prelevato dal Padova. Il nazionale albanese ha fatto vedere di essere un top player per la categoria. In mezzo al campo in alcuni frangenti è mancato Burrai, regista tornato a Pordenone dopo due anni passati a Perugia. Tuttavia la squadra ha creato, peccando in alcune circostanze solo negli ultimi 16 metri.

Che ci fosse bisogno di un’altra punta da affiancare a Magnaghi e Candellone già si sapeva, le amichevoli hanno soltanto ulteriormente sottolineato l’esigenza.

IN ARRIVO

Il club, che si è sempre confrontato col tecnico, ha lavorato sottotraccia ed è arrivato a un passo dall’accordo con Palombi, attaccante di lusso per la categoria. Dal 2016 in poi ha militato in serie B, vestendo le maglie di Ternana, Salernitana, Lecce, Cremonese, Pisa e Alessandria. Con i salentini, nel 2019-’20, è stato capace di segnare 8 gol e di conquistare con la squadra la promozione nella massima serie. Il suo valore in Lega Pro non si discute.

Può garantire a Di Carlo reti e offrire al reparto presenza fisica in area e attacco alla profondità, caratteristica quest’ultima che è sempre stata una costante nei centravanti visti in maglia neroverde. All’affare mancano alcuni dettagli, poi il giocatore firmerà un biennale. Potrà essere impiegato in coppia con Magnaghi o con Candellone nel 4-3-1-2 previsto dal mister. Palombi per alcuni aspetti rappresenterà la ciliegina sulla torta di un mercato che, sinora, ha portato a Pordenone calciatori di altissimo profilo per la categoria.

Oltre ad Ajeti in ritiro hanno convinto altri nuovi come Pirrello (difensore), Benedetti (terzino sinistro) e Festa (portiere). La base, dunque, c’è. Ora mancano solo alcuni dettagli.