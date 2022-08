Cividale anticipa contro Chieti: «Che adrenalina fare da apripista»

CIVIDALE. Sarà la Gesteco ad aprire il campionato di serie A2 2022-’23. Le aquile gialloblù debutteranno sabato 1 ottobre alle 20 sul parquet amico contro il Caffè Mokambo Chieti, un ulteriore stimolo per una squadra che dal 22 giugno sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo per la promozione nella seconda categoria nazionale.

Primo commento

Il presidente delle Eagles, Davide Micalich, ha accolto con un sorriso la notizia del debutto casalingo in A2. «Aspettiamo il calendario definitivo di tutte le giornate, ma è chiaro che vederci come apripista di questo campionato giocando in casa il sabato fa crescere l’adrenalina. Chieti è una squadra ormai rodata, che conosce bene la categoria, e mi sembra sia uscita rafforzata dal mercato. Sarà quindi un’avversaria durissima, così come saranno dure le altre. Noi però giocheremo in casa e avremo la spinta di un grande pubblico: un’opportunità che non possiamo farci sfuggire, saremo pronti e all’altezza della situazione. Non vedo l’ora che sia ottobre».

L’avversaria

Dopo varie vicissitudini societarie il Basket Chieti 1974 è tornato A2 nel 2020, rilevando i diritti da Montegranaro.

Gli abruzzesi chiudono la regular season al sesto posto nel Girone Rosso e nei play-off escono al primo turno, sconfitti per 3-1 dalla Givova Scafati.

Nella scorsa stagione i teatini si sono piazzati all’undicesimo posto, centrando la salvezza all’ultima giornata evitando i play-out.

A giudicare dal mercato, quest’anno Chieti sembra voler disputare un campionato meno sofferto. La panchina è stata affidata al 50enne Stefano Rajola, ex giocatore di serie A che nel 2017 ha intrapreso la carriera di allenatore e l’anno scorso è stato vice di Antimo Martino alla Fortitudo Bologna. Il roster è cresciuto in qualità con gli innesti di Martino Mastellari, Andrea Ancellotti, Thomas Reale e del figlio d’arte Denis Alibegovic.

Gli americani sono l’ala grande Cameron Jackson e il rookie Josip Vrankic.