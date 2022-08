Deulofeu non sveste il bianconero, il suo procuratore: «Pensiamo a un’altra stagione con l’Udinese»

UDINE. Tutti a guardare le previsioni del tempo, aspettando un po’ di pioggia in questa torrida estate, ma chi suda per l’Udinese, la previsione più importante riguarda il futuro di Gerard Deulofeu.

Partirà entro la fine del mese, e dunque troverà altre pretendenti dopo essere stato sedotto e abbandonato dal Napoli di Luciano Spalletti che ora vuole a tutti i costi Giacomo Raspadori del Sassuolo? Oppure il catalano resterà bianconero ancora per un’ altra annata, aprendo così al “Deulofeu ter” che ricalcherebbe il percorso fatto dal suo predecessore Rodrigo De Paul, costretto a rimandare di almeno due stagioni il volo poi spiccato per l’Atletico Madrid?

Fatalmente, le domande che si stanno facendo tutti i tifosi della Zebretta sono anche quelle a cui hanno già cominciato a rispondere gli stessi protagonisti, consapevoli che adesso come adesso la lancetta di quel barometro è più orientata alla permanenza piuttosto che alla partenza. Altrimenti Andrea Sottil non sarebbe uscito allo scoperto dopo il Chelsea, sottolineando l’importanza di avere un giocatore che ha portato 13 gol e 5 assist nell’ultima stagione, e che andrebbe poi rimpiazzato in caso di cessione.

Logico, quindi, che per il tecnico di Venaria Reale sarebbe proprio Deulofeu “l’uomo della pioggia”, di gol e assist per la sua Udinese.

Anche la società, per voce del patron Gianpaolo Pozzo, ha sottolineato di recente il “valore aggiunto” del catalano, legandone tuttavia la possibile permanenza all’entità delle offerte che potrebbero ancora arrivare. Perché non è un mistero che Deulofeu gradirebbe giocare la Champions e che l’Udinese lo voglia vendere adesso, ancora lontani da quel contratto in scadenza a giugno 2024.

Gino Pozzo chiede almeno 20 milioni, ma sa bene che se non arrivassero, così come non sono arrivati finora dal Napoli che non è andato oltre i 16, ci sarebbe poi il rischio di ritrovarsi con un giocatore sì prezioso, ma anche oneroso visto lo stipendio da Premier (2,5 milioni a stagione) corrisposto, e pure avviato verso la scadenza.

Che fare dunque? Tenere Deulofeu, accordandosi magari per un rinnovo di contratto strategico a novembre, in modo da non perdere potere contrattuale a gennaio o a giugno prossimo? Oppure confidare nelle offerte delle spagnole Real Betis, Real Sociedad e Villarreal o del Marsiglia?

La risposta, forse quella più indicativa e senza dubbio più fresca, ce l’ha data ieri al telefono l’agente del diez, Alberto Botines, che ha sintetizzato tutte le probabilità di cui sopra. «Il futuro di Deulofeu dopo il no del Napoli? Abbiamo altre opzioni, ma non escludiamo di continuare un’altra stagione all’Udinese».

Deulofeu quindi ha aperto alla permanenza che per l’Udinese sarebbe senza dubbio un grande colpo, come ha detto ieri anche il difensore della Lazio Patric alla radio “Lazio Style”: «Quale potrebbe essere il giocatore su cui scommettere in A? Dico Deulofeu dell’Udinese. Già lo scorso anno ha fatto bene, è come se fosse mio fratello. Abbiamo vissuto insieme per sei anni a Barcellona e già da piccolo era fenomenale, ama il calcio ed è un grande professionista che punta a migliorarsi ogni stagione».

Proprio come fece De Paul prima di andarsene. Deulofeu raccoglierà la sfida?