La serie A2 dell’Apu ripartirà da Ferrara: «Gara subito impegnativa»

UDINE. Comincerà da Ferrara il campionato dell’Apu Old Wild West. La Lega Nazionale Pallacanestro ha offerto ieri un antipasto del menu completo di A2, ufficializzando il programma della prima giornata. I bianconeri esordiranno domenica 2 ottobre alla Bondi Arena contro il Kleb Basket Ferrara, che sarà avversaria dell’Apu già il 14 settembre al Carnera nella seconda giornata della fase eliminatoria di Supercoppa.

PRIMO COMMENTO

Iniziare la regular season a Ferrara susciterà emozioni particolari al direttore tecnico dell’Apu Alberto Martelossi, che ha allenato la squadra estense per diverse stagioni. «Per me è un inizio suggestivo e sono contento anche per altri due motivi: il primo è che preferisco sempre giocare la prima di campionato in trasferta, il secondo è che sfideremo una squadra con il coltello fra i denti. Sarà una partita impegnativa, bene così».

L’AVVERSARIA

Ferrara torna a far parte dello stesso girone di campionato dell’Apu a distanza di tre anni. La compagine emiliana in questi anni si è mantenuta su buoni livelli, chiudendo sempre al quinto posto la regular season e raggiungendo la semifinale play-off nel 2020-’21.

Quest’estate, però, la società estense ha ridotto il budget per il mercato e sembra destinata a un torneo di seconda fascia.

Il coach è sempre Spiro Leka, nel roster troviamo gli ex Apu Amici e Jerkovic e il gradese Bellan, gli americani sono la guardia Andy Cleaves e il pivot Andrew Smith. Hanno salutato il gruppo AJ Pacher, approdato a Trieste, DeMario Mayfield, trasferitosi a Torino e l’ex udinese Agustin Fabi, ingaggiato da San Severo.

In uscita anche il play Alessandro Panni, vicino alla Fortitudo Bologna.

I PRECEDENTI

La Bondi Arena è un campo tabù per l’Apu Old Wild West, che nelle ultime tre trasferte a Ferrara è sempre stata sconfitta.

L’unica vittoria udinese risale alla stagione 2016-’17, la prima in A2, con Lino Lardo in panchina: finì 65-69 con 22 punti di Stan Okoye e 14 di Mauro Pinton. Oggi, mercoledì 3 agosto, la Lega Nazionale Pallacanestro sfornerà il resto del calendario e l’Apu conoscerà il nome della prima avversaria al Carnera, le date dei derby e delle sfide contro le rivali più accreditate del Girone Rosso.