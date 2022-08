Esposito annuncia: «Old Wild West sto arrivando, c’è un lavoro da finire»

Fra i reduci dell’Apu dei record. Chiamato, con l’Apu, a crescere ulteriormente quest’anno. Quasi il processo di maturazione vissuto sin qui in bianconero non sia bastato a far rientrare Ethan Esposito fra i giovani più interessanti del panorama cestistico nazionale. In Nazionale, però, il classe ’99 ci è finito proprio in virtù degli exploit ottenuti al servizio di coach Matteo Boniciolli.

Così, a inizio luglio, il giocatore ha vestito l’Azzurro dell’Italia sperimentale Under 23 in occasione della Global Jam di Toronto. Prolungando la propria stagione agonistica con un torneo vissuto da protagonista. Sino all’epilogo del quadrangolare canadese: il ko subito in semifinale contro il Brasile.

Esposito, ci racconta le sue emozioni nell’indossare la casacca azzurra? «È stato incredibile, mi ha dato delle sensazioni fantastiche: per me si trattava della prima vera esperienza in Nazionale. Tutto è iniziato col raduno a Roseto.

Lì, ho avuto la chance di entrare all’interno di un gruppo solido, di conoscere molti giocatori e di rivederne altri già incontrati in passato. Dopodiché, andare in Canada per fare un’esperienza del genere è stato qualcosa di indescrivibile».

Una volta sul parquet, non ha deluso le aspettative. È d’accordo? «Il mio non era fra i nomi principali, ma il fatto di aver potuto partire spesso in quintetto e di essermi ritagliato il mio spazio sul campo mi ha reso molto felice».

Con lei in Canada, oltre all’ex Ebeling, c’era anche Mattia Palumbo, capitano di voi azzurrini e neo-acquisto bianconero. Avete parlato di Apu? «Lui l’avevo già conosciuto a un precedente raduno, ma ora ci siamo interfacciati da adulti. Lo reputo sinceramente una grandissima persona: sapere che sarà un mio compagno di squadra a Udine mi fa davvero piacere.

Durante il torneo, comunque, non abbiamo parlato di club, eravamo concentrati soltanto sulla Nazionale. Certo, la voce del suo possibile trasferimento, a un certo punto, ha iniziato a girare. La cosa mi è sembrata convincente, ma non ho voluto approfondire oltre». Ora si sta godendo le vacanze? «Sì, ci volevano, anche se non sono poi state così lunghe. Ho fatto una settimana di relax post-Canada, qui a San Diego con famiglia e amici. Quindi ho ripreso ad allenarmi: il 13 agosto sarò di nuovo in Italia».

Contento di tornare in Friuli? «Molto. L’anno vissuto a Udine è stato per me molto importante, specialmente a livello di conoscenza del basket italiano. E credo sia stata proprio la crescita avuta sotto questo aspetto a permettermi di debuttare in Nazionale. Sono qui per finire, assieme ai compagni, il lavoro cominciato lo scorso anno».

Rispetto alla passata stagione, che Esposito vedremo nelle prossime settimane? «Grazie al coach e allo staff, nell’ultimo anno sono migliorato molto. Ora mi ritengo più pronto, maggiormente convinto di quello che devo fare».

Mentalità a parte, vede ancora nel tiro il suo punto debole? «Ho cercato di affinare questo fondamentale e in Nazionale sono andato meglio. Ultimamente, ho lavorato molto su questo aspetto e mi sento più sicuro: è ora di dimostrare questa mia crescita anche con l’Apu».

Altri obiettivi? «Continuare a migliorare a livello di conoscenza del gioco. Ma anche fisicamente, in termini di velocità ed esplosività. Guardando agli obiettivi del gruppo, il desiderio è in primis quello di continuare a spingere forte per vivere una stagione migliore della scorsa». Sempre sostenuti dal popolo di fede bianconera. «L’anno scorso i nostri tifosi ci sono rimasti vicini fino alla fine.

Con me sono stati super sin dal mio arrivo, mi hanno accolto benissimo. Poi credo che, al di là di tutto, loro abbiano apprezzato l’impegno che ho sempre messo sul campo. Ho notato il rispetto che nutrivano nei miei e nei nostri confronti grazie al duro lavoro svolto ogni giorno per loro».

