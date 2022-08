Europei di Monaco, un tris di friulani flirta con l’azzurro

Non sarà il Mondiale, d’accordo, ma è pur sempre una grande corsa, anche se giovane, il campionato europeo di ciclismo, per quanto riguarda i professionisti negli ultimi quattro anni di fila giardino di casa del ciclismo azzurro che in questa corsa, forse, trova quella luce sbiadita al Mondiale, nelle Classiche ancorché nei grandi Giri.

E per l’edizione di Monaco di Baviera, che vede il ciclismo accomunato ad altri 90 sport olimpici, su tutti sua maestà atletica, per oltre 4.700 atleti impegnati in due settimane di competizioni, tre friulani sono pronti a correre per la causa azzurra. Per gli uomini in palio la maglia vinta un anno fa a Trento da Sonny Colbrelli nella sua stagione pigliatutto. milan “on fire” Avrebbe dovuto correre su pista e difendere il titolo nell’inseguimento individuale conquistato un anno fa in Svizzera, invece, Jonathan Milan, il 21enne fuoriclasse di Buja, è uno dei nomi più caldi sul taccuino del ct Daniele Bennati, alla prima grande manifestazione in ammiraglia.

Tornato alle corse al Giro di Polonia dopo quasi 4 mesi di stop il campione mondiale e olimpico su pista ha semplicemente dimostrato nell’ultima settimana di essere il velocista italiano più in forma con due secondi posti e altrettante volate in cui ha lanciato alla grande Phil Bauhaus, compagno alla Bahrain.

Può tirare la volata per gli immaginabili capitani che saranno Elia Viviani e Giacomo Nizzolo (campioni europei 2019 e 2020) o agire in proprio nei al termine dei 209 km con 5 giro finali in centro a Monaco. Vedremo.

Gli avversari? Philipsen, Groenewegen, Merlier, Ackermann, Demare, Pedersen: pezzi da 90. certezza cimolai Tra i nomi della rosa in cui il ct dovrà scegliere i magnifici otto c’è anche il pordenonese Davide Cimolai (Cofidis) che compirà 33 anni sabato, alla vigilia della gara. Sta bene, in Polonia è arrivato settimo nell’ultima volata, ma soprattutto nelle ultime edizioni ha lavorato alla grande per gli azzurri.

Memorabile l’azione a Glasgow nel 2018 con la volata lanciata alla grande a Matteo Trentin e la foto-poster con i due azzurri che esultano. Attenzione, e vale anche per Milan, il Mondiale di fine settembre in Australia, con percorso da classica, può essere un’altra occasione. elena, la medagliata Dopo due aspiranti, infine, quella che dovrebbe essere una certezza nell’Italbici che correrà a Monaco gli Europei.

La gara femminile è in programma domenica 21 agosto. Il ct Paolo Sangalli, anch’egli all’esordio, ha preselezionato 14 atlete. Ci sono l’ex campionessa europea Marta Bastianelli, quella mondiale Elisa Balsamo (il percorso è per loro), c’è Arianna Fidanza, allenata dal Ctf Lab in Friuli, e c’è soprattutto la regina di San Marco di Mereto di Tomba, Elena Cecchini.

Nel 2019. fu argento in Olanda il giorno prima dell’oro del fidanzato Elia Viviani. Sta benone. È una da Europei.