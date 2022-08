L’Udinese si prepara alla “prova del diavolo”

UDINE. «Ci rpresenteremo alla prima partita con un’idea molto più chiara». Prendiamo pure spunto dal pensiero critico di Gerard Deulofeu, perché quella chiarezza a cui rimanda il diez catalano, nel suo ultimo post su Instagram, rappresenta al meglio lo stato dell’arte dell’Udinese.

A metà del guado tra il successo sofferto di sabato in Coppa Italia contro un’avversaria di serie C, e il debutto da brividi che l’attende sabato in campionato a San Siro col Milan, la Zebretta appare tutto fuorché una squadra fatta, anzi pronta alla “prova del Diavolo”.

Passi pure per il mercato che ha già portato via Molina, deluso Deulofeu e Walace e che metterà alla prova anche un Udogie che presto sarà ricoperto di soldi dal Tottenham, e passi anche per gli infortuni – l’assenza di Beto su tutti –, ma non si può dire che l’Udinese abbia convinto finora.

Non lo si può dire perché la squadra è ancora molto squilibrata. La Feralpisalò ha bucato le linee in verticale, così come aveva fatto anche nell’occasione del gol annullato, infilandosi nel solco centrale aperto e battuto più volte da Chelsea e Bayer Leverkusen, che di gol ne hanno più sbagliati, a più riprese, che segnati.

D’accordo, resta sempre l’attenuante della fase di preparazione, ma l’Udinese ha subito 15 gol in precampionato, concedendo almeno il doppio delle occasioni che hanno permesso a Silvestri e Padelli di esaltarsi.

È un dato che non può passare sotto traccia per Andrea Sottil, che ha parlato di crescita e di miglioramenti in vista, a patto però che il discorso lo riguardi in prima persona perché è sua la valutazione sulle caratteristiche dei giocatori e se il tecnico chiede un’aggressione alta con la linea difensiva, poi deve anche avere la certezza che i giocatori non vadano in eccessiva difficoltà.

A Jaka Bijol è venuto il mal di testa col Chelsea, e anche con la Feralpi non è sembrato quel “mostro” che era Pablo Marì nei recuperi.

Nulla da dire, invece, sul lavoro di impostazione palla al piede, figlio del suo retaggio da mediano. Stesso discorso per Adam Masina, messo in crisi se portato all’aggressione alta con sguscianti esterni poi da rincorrere in caso di mancato anticipo, e Nehuen Perez che lontano dall’area non va per il sottile, come fa spesso Becao.

Nulla di male, a parte il rischio di incorrere in facili ammonizioni. Il calcio in verticale di Sottil si dovrebbe basare molto anche sul recupero palla, che invece è il tasto dolente perché se la difesa è andata spesso in difficoltà, è proprio perché né Walace, né Jajalo e né Lovric sono dei fulmini, col rischio che Makengo si sobbarchi di lavoro extra. Aggressione che potrebbe nascere ancora più alta, a patto che le due punte pressino.

E qui Deulofeu e Isaac Success non si sono dimostrate così generose, forse anche per il caldo. A occhio, gli equilibri potrebbero arrivare anche dalla capacità degli esterni, là dove Molina e Udogie partivano alti con Cioffi al timone. Soppy e Ebosse, o Ebosele, li abbiamo sempre trovati molto bassi,”alla Gotti” e se il campo si allunga per loro, allora è facile che nel 3-5-2 si allunghi per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA