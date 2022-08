La difesa e quei quattro dubbi che l’Udinese deve ancora cancellare

UDINE. Ruotano attorno alla difesa i dubbi di spessore dell’Udinese in vista dell’esordio in campionato, sabato a San Siro. E non potrebbe essere diversamente, non solo in rapporto a un Milan che negli ultimi due test, tra quello di Vicenza e l’ultimo con la Pergolettese, è stato scoppiettante nella produzione offensiva con 13 gol realizzati.

Non si dica che, in definitiva, gli sparring partner erano roba di C, perché le riflessioni bianconere sorgono proprio dalla sconcertante prestazione in retroguardia in Coppa Italia, contro la Feralpisalò che milita proprio nella terza serie nazionale. U

na simile faccia non può essere riproposta con i campioni d’Italia, anche se ci sono delle oggettive difficoltà da superare, legate ai tre nuovi elementi che Andrea Sottil ha proposto nell’undici te da un elemento che vorrebbe cambiare posizione rispetto allo scorso campionato.

Nehuen Perez

Cominciamo proprio da quest’ultimo: l’argentino vorrebbe giostrare sul centrodestra nella difesa a tre o, al massimo, provare a fare il centrale. L’ha dichiarato a chiare lettere dopo la gara di Coppa Italia dove effettivamente ha giocato nella posizione preferita, anche se non ha incantato.

Il punto è che da quelle parti c’è ancora una sicurezza come Rodrigo Becao che Sottil proverà a recuperare contro il Milan. Non sarebbe una brutta notizia, considerando la solidità acquisita dal brasiliano che, tuttavia, resta ancora sul mercato: in Italia piace all’Inter, all’estero ai turchi del Fenerbahçe tra gli altri, ma la società è ancora sicura di doverlo cedere?

Da sinistra: il nazionale sloveno Jaka Bijol, Adam Masina e il mancino franco-camerunese Enzo Ebosse

Jaka Bijol

Professione perno centrale. Con un passato da mediano davanti alla difesa. Gioca anche in nazionale (quella slovena) e viene da un calcio diverso come quello russo: il passaggio va metabolizzato, il tecnico bianconero racconta di una sua forma non ancora al top, ma resta il dubbio della sua velocità nelle chiusure.

Questione di tempismo come faceva Pablò Marì, che non era un fulmine sui 100 metri come Jacobs, ma aveva dentro i tempi di gioco. Quelli che avevaa anche Nuytinck che poi ha pagato gli acciacchi. Ma potrebbe essere ancora meglio di Bijol.

Adam Masina

Confessione: quando con il Chelsea è stato messo nei tre della difesa abbiamo pensato a un errore. O a una momentanea mancanza di alternative. Invece Sottil lo vede lì, nel tridente arretrato, nonostante un passato sulla fascia, dove dovrebbe mantenere l’ufficio Udogie (tornando in prestito dal Tottenham dopo la cessione).

Resta il fatto che si tratta un ruolo per il quale ad oggi Masina non ha convinto.

Enzo Ebosse

Da quelle parti, al fianco del perno centrale della difesa, si pensava dovesse agire il franco-camerunese arrivato dall’Angers. No.

In Coppa Italia ha giocato sulla fascia sinistra, in futuro potrebbe fare anche il difensore “puro”, ma sarebbe comunque alle spalle di Masina nella gerarchie del tecnico. Da esterno di riserva dietro Udogie però deve regalare più corsa, più uno-contro-uno e qualche cross per quando rientrerà Beto.