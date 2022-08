Niente fretta per il secondo straniero, l’Apu seleziona cheerleaders

UDINE. Una partita a scacchi, in fase di stallo. È questa la situazione dell’Apu Old Wild West nella caccia al secondo straniero a una settimana dal raduno. I bianconeri hanno deciso di puntare su Isaiah Briscoe e aspettano senza fretta le mosse del giocatore americano.

CILIEGINA SULLA TORTA

In società c’è la convinzione che già così la squadra sia altamente competitiva, da qui la decisione di prendersi tutto il tempo che serve per inserire l’ultimo tassello nel mosaico. O, per meglio dire, collocare la ciliegina su una torta abbondante e sostanziosa.

Briscoe è considerato il giocatore perfetto da aggiungere al roster e l’accordo economico era stato raggiunto: a far saltare i piani è stata la clausola d’uscita in caso di chiamata dall’Nba voluta dal giocatore, un rischio troppo grosso per l’Apu. La pista Briscoe, però, non è stata abbandonata.

L’Old Wild West confida di poter ancora arrivare a un accordo, magari fra qualche settimana nel caso in cui la chiamata dall’Nba non dovesse arrivare per l’ex Orlando Magic.

Ecco perché i bianconeri non hanno fatto dietrofront: si insiste col piano A, seguire un piano B in questo momento sarebbe soltanto un ripiego.

A proposito di Isaiah Briscoe, segnaliamo una curiosità: l’esterno del New Jersey è negli States dove sta disputando il torneo il Big3, un prestigioso torneo di 3x3 a cui partecipano ex giocatori Nba e giocatori internazionali.

Sabato sera Briscoe ha affrontato la squadra in cui figura l’ex Apu Dominique Johnson e ha guidato i compagni al successo firmando 24 punti.

VACANZE AGLI SGOCCIOLI

Ultimi giorni di riposo in casa Apu, dal 16 agosto si ricomincerà a sudare in palestra. Qualcuno, come Mian e Pellegrino, ha già ripreso a fare allenamenti individuali per accorciare i tempi e farsi trovare pronto.

Quasi tutti i volti nuovi sono stati presentati, l’unico che manca all’appello al momento è Keshun Sherrill, attorno al quale c’è una certa curiosità. Il play americano arriverà in Friuli martedì 16 agosto, giusto in tempo per cambiarsi e spostarsi al Carnera per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra.

In queste calde giornate estive l’Apu sta predisponendo anche il “contorno” delle partite che da settembre, con la Supercoppa, andranno in scena al palasport Carnera.

Ieri a Grado è iniziata una massiccia campagna di informazione dedicata alle selezioni per diventare cheerleader del team bianconero.

Una giornata speciale in tal senso è stata organizzata per domenica 21 agosto alla Git di Grado, sarà presente anche una rappresentanza dei giocatori Old Wild West.