Quelle perplessità che non lasciano tranquilli per San Siro

UDINE. Se dopo la partita persa con il quotato Chelsea l’incompleta Udinese di Sottil aveva strappato un certo consenso accompagnato da qualche perplessità, la sfida con la Feralpisalò, che pure ha fruttato il passaggio del turno in Coppa Italia, ha seminato nella tifoseria diffuse preoccupazioni.

Un conto è trovarsi in difficoltà con avversari di grande caratura tecnica come gli inglesi, tra le grandi d’Europa, altro è concedere almeno cinque occasioni da gol a una formazione di categoria inferiore ed esser una volta ancora costretti a ringraziare il bravo Silvestri per alcune prodezze. Lo ha ammesso lo stesso Sottil che pure ha imputato gli imbarazzi denunciati in questa prima uscita ufficiali allo schieramento improvvisato per le tante assenze e all’inevitabile scarsa conoscenza tra i nuovi arrivati.

Mi sembra giusto evitare giudizi eccessivamente severi sulla squadra e sui singoli, se non altro perché alla società va dato merito di aver operato al meglio quanto a scouting e valorizzazione dei giovani in modo da cavarsela egregiamente sia nei risultati sportivi sia in quelli gestionali. Del resto che attraversino momenti non particolarmente tranquilli un po’ tutte le società, anche quelle che vanno per la maggiore, è sotto gli occhi di tutti, con parecchie situazioni ben più ingarbugliate rispetto all’Udinese.

Resta il fastidio legato a questo calciomercato aperto per tutto agosto con le quotidiane raffiche di soffiate e indiscrezioni anche sull’Udinese. Restano le ricorrenti voci sulle possibili partenze di Deulofeu, Udogie, Walace, Makengo, Becao, Arslan, Beto ma è chiaro che si tratta di situazione fastidiosa, ma non tale da provocare un esodo in massa.

Mantenendo doverosamente sospesa la valutazione sui singoli, che se sono stati scelti hanno senz’altro qualità, va piuttosto sottolineato che la squadra ha la tendenza a scoprirsi un po’ con difensori troppo alti e in imbarazzo nel rincorrere avversari svelti e furbi. Si chiacchiera parecchio anche su Sottil abituato a tenere la difesa a quattro e con un trequartista dietro alle due punte, ma naturalmente il tecnico continua a lavorare sulla difesa a tre che da queste parti è soluzione pressoché inevitabile.

Piuttosto, in assenza di Walace e con Jajalo non a posto, bisogna trovare un adeguato puntello come volante, se lo vogliamo chiamare così, perché il ruolo è delicatissimo e Lovric che pure ha palesato buone qualità non pare portato a fare l’equilibratore e il frangiflutti lì in mezzo.

Ma ormai ci siamo, sabato si comincia in anteprima assoluta a San Siro, col Milan campione d’ Italia e, par di capire, già in grande spolvero.