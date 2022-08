Abbonamenti, la passione dei tifosi batte già a 1500

La passione per la pallacanestro alimenta la campagna abbonamenti delle squadre friulane di serie A2. Dopo le prime due settimane di sottoscrizione delle tessere per il campionato 2022-’23 l’Apu Old Wild west è vicina a quota 1000, mentre la Gesteco Cividale punta quota 500.

QUI APU

Sono 912 i sostenitori che finora hanno aderito alla chiamata della società bianconera con lo slogan “I want you”. Ci si avvicina alla quadrupla cifra, con la convinzione di poter accelerare il passo dopo ferragosto, quando gran parte degli appassionati tornerà dalle vacanze e contemporaneamente l’Old Wild West si rimetterà al lavoro per la preparazione atletica e i primi impegni di Supercoppa. Un altro impulso importante arriverà dal mercato, dato che l’Apu deve ancora completare il roster con un americano in grado di coniugare concretezza e spettacolo. Con il palasport aperto al 100% dopo due anni di limitazioni per il Covid, anche il tifo organizzato del Settore D si muove per la sottoscrizione degli abbonamenti. I ragazzi della curva Ovest hanno scelto lo slogan “Si vince tutti assieme” e hanno già fidelizzato quasi un centinaio di sostenitori. Nelle prossime settimane verrà riproposto il tour nei locali pubblici della zona per attrarre altri appassionati al Carnera, con un giocatore dell’Apu (ancora da definire) come testimonial. Ricordiamo che gli abbonamenti hanno un costo che varia dai 130 ai 360 euro (da 80 a 200 euro i ridotti), con le tariffe “Special” (80 euro) e “Special under 12” riservate rispettivamente a ragazzi delle giovanili, tesserate della Libertas Udine, studenti universitari e abbonati all’Udinese.

QUI UEB

Il “contatore” delle Eagles ha raggiunto quota 412 abbonamenti per la prima stagione di serie A2 della squadra gialloblù. Di questo passo, da qui all’esordio in campionato del 1º ottobre contro Chieti, non sarà difficile centrare l’obiettivo dichiarato dalla società, ovvero il superamento dalla fatidica quota 1000 tessere. La campagna abbonamenti della Gesteco Cividale, con lo slogan “Travolgente” prevede cinque fasce di prezzo: si va dai 120 euro (80 euro i ridotti) della curva “Passione ducale” ai 350 euro del parterre “Desio Flebus”. La tariffa “School” strizza l’occhio agli alunni delle scuole cividalesi, la “Special” è riservata a studenti universitari e correntisti Civibank. Tutti gli abbonati della Gesteco avranno in omaggio il biglietto della partita di Supercoppa contro Mantova, in programma mercoledì 14 settembre al palasport di via Perusini a Cividale.