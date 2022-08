La Juve vuole chiudere per Kostic: offerta alzata a 15 milioni di euro

Non sarà la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente Filip Kostic è il jolly che mancava ad Allegri per mettere un tassello di qualità in una Juventus ancora in piena metamorfosi tra campo e mercato. La trattativa per ingaggiare l’esterno offensivo serbo è decollata ieri dopo un week-end di riflessioni e di partite, compresa quella disastrosa dei bianconeri contro l’Atletico Madrid.

Il mini-vertice tra il tecnico e i suoi dirigenti, andato in scena domenica sera dopo lo 0-4 dell’amichevole alla Continassa, è servito per accelerare l’ingaggio del talentuoso 29enne che ha già un accordo con la Juve (triennale da 2,8 milioni di euro netti a stagione più bonus). Il ds Cherubini ha alzato l’offerta da 12 a 15 milioni per il cartellino di Kostic, avvicinando così la richiesta dell’Eintracht Francoforte, ma ballano ancora 2-3 milioni (sotto forma di bonus) per chiudere l’affare. In serata c’è stato un nuovo contatto, grazie all’agente-intermediario Alessandro Lucci, e l’obiettivo dei bianconeri è quello di garantirsi Kostic entro oggi, prima della partenza dei tedeschi per Helsinki dove domani andrà in scena la finale della Supercoppa europea Real Madrid-Eintracht Francoforte.

La Juve ha fretta e urgono rinforzi a una squadra troppo simile ad un cantiere aperto. Il debutto ufficiale incombe, a Ferragosto contro il Sassuolo, e i bianconeri sono in ritardo a livello di preparazione e di gioco. Gli infortuni non stanno aiutando il lavoro di Allegri e così servono forze fresche come Kostic. Un giocatore che può agire sia nel 4-3-3, come esterno sinistro offensivo nel tridente, che nel 4-4-2 e nel 3-5-2 con un ruolo “di spinta” sulla fascia mancina. Questi moduli sono stati testati da Allegri nell’ultimo test precampionato, segno di una Juve ancora in fase di sperimentazione, e Kostic viene visto come un’altra catapulta (dopo Di Maria) per lanciare il connazionale Vlahovic. Nell’ultima Bundesliga è stato il giocatore che ha contato il maggior numero di occasioni create (87) e di cross su azione (218), mentre nelle 4 stagioni all’Eintracht ha fornito 64 assist (e 33 reti) in 171 partite.

Kostic non basta, però, e per questo la Juventus sta lavorando per rifondare il centrocampo. Leandro Paredes è sempre l’obiettivo numero uno e i soldi per accontentare il Psg, che non vuole cedere in prestito il regista argentino, possono arrivare dalla cessione di Adrien Rabiot. Il Manchester United, sconfitto in casa dal Brighton nell’esordio in Premier, ha contattato la Juve per la mezzala francese e tra i due club c’è già un’intesa di massima sui 15-18 milioni di euro.

I Red Devils devono trattare con la madre-agente di Rabiot e nulla viene escluso, visto che il giocatore (in scadenza di contratto con la Juve) ha un ingaggio superiore ai 7 milioni di euro netti e vuole disputare la Champions. Per l’attacco, invece, tornano a crescere le quotazioni di Depay dopo il muro dell’Atletico per far tornare Morata a Torino: l’olandese può svincolarsi gratuitamente dal Barcellona ed era già stato corteggiato dai bianconeri la scorsa stagione. Ora Depay si è proposto alla Juve, chissà se ci sarà un ritorno di fiamma