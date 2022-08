La staffetta con la Mizzau finisce ai piedi del podio. Gargani, prima agrodolce

L’Italia comincia alla grande, subito con un titolo e diverse medaglie, gli Europei di nuoto al Foro Italico sotto il cielo di Roma.

Ma fa male la medaglia di legno (il quarto posto) di Alice Mizzau in staffetta.

Terza posizione ai primi 100 metri, Mizzau perde linea e direzione. Passaggio così così (1’29”39) ai 150 metri.

Alla fine la codroipese migliora il tempo della mattina e in finale registra 2’00”58, ma chiude quinta.

L'Italia tocca al quarto posto in 7’58”83: le altre staffettiste sono Linda Caponi, Noemi Cesarano, Antonietta Cesarano, tutte con tempi inferiori ad Alice.

«Sicuramente potevamo fare qualcosa di più, ho fatto una stagione sempre in crescendo, venivo qui per fare bene.

Sto gareggiando da tanto, dovevo confermarmi dai Giochi del Mediterraneo. Non è una scusante», ha detto..

In mattinata fuori alle batterie Lorenzo Gargani nei 50 farfalla 19° in 23”79.

Nella stessa gara il triestino Piero Codia è nono in semifinale, primo degli esclusi dalla finale.

Gargani il giorno prima aveva “subito” il simpatico ruolo di matricola, facendosi tagliare i capelli, in maniera un po’ bizzarra al vero, dal veterano Matteo Restivo, che oggi va in vasca per le batterie dei 200 dorso. Punta a un risultato di prestigio.

Le medaglie azzurre

Nella finale del team technical di nuoto artistico Italia seconda dietro all’Ucraina: è questa la prima medaglia azzurra della rassegna continentale. Nella piscina Nicola Pietrangeli (proprio così, lo stadio del tennis trasformato in piscina), per l’Italia 90.3772 punti contro gli oltre 92 mila delle rivali.

Alberto Razzetti si conferma talento indiscusso e vince l'oro nei 400 misti (4’10”90), trascinandosi il compagno Pier Andrea Matteazzi, bronzo. Italia argento stupendo, in rimonta, nella 4x200 stile libero Italia argento in 7’06”25 con Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti, Stefano Di Cola 1’45”36. Un oro, due argenti, un bronzo: mica male l’inizio di questa Italia.

Infine un po’ di gossip: annunciata la data di nozze di Federica Pellegrini, la madrina degli Europei a 13 anni dai Mondiali che dominò, e Matteo Giunta, sabato 27 agosto a San Zaccaria a Venezia.