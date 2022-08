Il Pordenone finalmente può abbracciare Martinez

Il Pordenone ha chiuso la settimana di lavoro con la sconfitta in amichevole con la Virtus Vecomp Verona. Un 2-1 per i rossoblù che non deve allarmare eccessivamente l’ambiente, nonostante questa caduta rappresenti la seconda sconfitta della preseason dei pordenonesi, dopo l’1-0 subito contro il Foggia.

Il risultato negativo, infatti, non riassume quanto fatto vedere dai ramarri in campo, con la squadra di Di Carlo che ha giocato in modo propositivo, creando numerose palle gol dopo essere passata in vantaggio con la combinazione Burrai-Zammarini.

L’apporto dei senatori alla partita è stato positivo, anche se i neroverdi avranno bisogno di tempo per lavorare bene sulla coesione del gruppo, cambiato notevolmente in questa sessione di mercato.

La già citata intraprendenza del Pordenone è ciò che più è piaciuto della partita a mister Di Carlo, con la squadra che si è dimostrata in grado di prendere in mano la gara e di fare gioco con continuità nel corso dei 90 minuti.

Il tecnico, come ha dichiarato dopo l’amichevole di Veronello, vuole però vedere alcuni miglioramenti per quanto riguarda la fluidità e la circolazione del pallone nelle fasi di possesso.

Aumentando i giri del motore, infatti, i neroverdi potranno rendersi ancora più incisivi in un girone di Serie C in cui ci sono almeno cinque o sei squadre, ramarri compresi, in grado di poter competere per il titolo e per la conseguente promozione in cadetteria. Oltre ai miglioramenti da fare in fase di possesso palla, i ramarri dovranno lavorare anche sull’attenzione ai dettagli.

La sconfitta con la Virtus Verona, infatti, è arrivata grazie a una doppietta del difensore rossoblù Carlo Faedo, in grado di trasformare in gol due cross pericolosi arrivati da calcio d’angolo, denotando una disattenzione neroverde sulle palle inattive.

Di Carlo ha sottolineato quanto questi aspetti possano contare in un campionato che negli ultimi anni si è livellato verso l’alto e in cui anche le big possono perdere punti contro le piccole. «Ben venga questa sconfitta – ha affermato il tecnico nel post gara – perché ci fa capire su cosa dobbiamo migliorare ulteriormente. Al momento siamo al 60%, ma abbiamo tutto il tempo di migliorare».

L’inizio del campionato, infatti, ha subito uno slittamento, con il via ora fissato per il 4 settembre che permetterà ai neroverdi di lavorare ancora sul campo in preparazione al torneo.

Intanto la società continua a muoversi sul mercato per puntellare la rosa e fornire a Di Carlo il gruppo definitivo per provare a tornare in Serie B.

Dopo settimane di tira e molla, potrebbe arrivare domani la fumata bianca per l’arrivo di Miguel Angel Martinez in neroverde. Il portiere proveniente dalla Triestina andrebbe così a completare il reparto a disposizione di Di Carlo.