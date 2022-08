Mizzau dopo il bronzo: «Volevo a tutti i costi quella medaglia, il 27 sarò al matrimonio di Federica Pellegrini»

Voleva a tutti i costi vincere una medaglia. Per voltare pagina. Per avere una futuro nel nuoto di alto livello internazionale. Non mancano molti mesi, Parigi 2024 è dietro l’angolo, in mezzo tanti meeting e molte soddisfazioni ancora da togliere. Ci sarà un prima e un dopo Roma 2022.

Alice Mizzau sembra una nuotatrice diversa da quella dei primi giorni dell'Europeo. Trasformata. Da timida e impacciata in acqua, a feroce guerriera capace di trascinare l’Italia in vasca, come non si era mai visto prima, nella staffetta mista dei 200 stile libero, a una medaglia quasi inaspettata, il bronzo appunto di martedì sera.

Alice, questa è la medaglia dell'orgoglio ed è frutto di tanti anni di lavoro e rinunce. Cosa è cambiato rispetto ai primi giorni romani?

«Non sono stata a rimuginare sugli aspetti negativi delle gare precedenti, sia nel singolo che in staffetta femminile. Ho dato il meglio di me stessa dopo giorni di riflessione. Ora sono in pace. Volevo questo tempo, di poco sopra 1’58”. Volevo la medaglia, ce l'ho fatta».

Possiamo dire quindi che la Alice vista nella staffetta sia la migliore degli ultimi anni?

«Ho cercato di guardare oltre i risultati negativi maturati di recente. Non potevo stare lì a fossilizzarmi».

È riuscita a gestire meglio le difficoltà di nuotata durante la staffetta che le ha regalato il bronzo?

«Ho pensato a tutto il lavoro fatto fin qui. Ho migliorato la condizione. Mi sono detta “adesso o mai più”. Ho nuotato con grande cattiveria».

Quanto è cambiata Mizzau dall’oro di Budapest in staffetta del 2014?

«Sono cambiate diverse cose. L'esperienza certamente, mi ha dato una grossa mano anche qui a Roma. Però agli Europei ho usato tutta la grinta necessaria, tutta l’esperienza accumulata, c’è tutto di mio in questa prestazione. Vale più un bronzo rispetto a un oro di qualche anno fa».

Hai gareggiato nella piscina più bella del mondo. Cosa vuol dire per un’atleta come te nuotare in un contesto come quello di Roma?

«Il pubblico ci ha aiutato. Tantissimo. Ed è stato proprio l’ambiente che mi ha aiutato a investire sudi me, a cercare la gloria per il riscatto, a migliorare. Il tifo ci ha sempre sostenuto, ed è stato bellissimo».

Ora la stagione è finita davvero. Cosa farà di bello prima di tornare in vasca?

«A dirla tutta mi sto per imbarcare...vado in Sardegna a trascorrere qualche giorno di vacanza, felice per avere vinto una medaglia europea. È tutto molto bello».

Ma come! Il 27 agosto c’è il matrimonio della sua amica Pellegrini...

« Certo che ci vado, a San Zaccaria sarò presente, eccome, toccata e fuga dalla Sardegna. Non potrò mancare».

La Divina ha deciso, con il futuro marito Matteo Giunta, di devolvere i regali di nozze in beneficenza. Che ne pensa?

«Ho avuto l'ulteriore conferma, che sono due belle e grandi persone».