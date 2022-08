La rivoluzione Old Wild West: giocherà con due playmaker

Nuova stagione, nuova Apu. Il “sarto” Matteo Boniciolli sta cucendo un abito su misura per l’Old Wild West, adattandosi alla “stoffa” acquistata in estate sul mercato.

La principale novità è il doppio play in quintetto, una scelta tattica spiegata così dal tecnico bianconero: «Bisogna fare mezzo passo indietro. Noi a inizio mercato, non immaginando che la tenacia del presidente Pedone sarebbe riuscita a convincere un giocatore del calibro di Raphael Gaspardo a venire a giocare in A2, pensavamo a due stranieri nei ruoli di “1” e di “3” e pensavamo di affiancare Antonutti e Pellegrino con Esposito e Cusin.

Giocheremo con due playmaker contemporaneamente in campo, ed è una decisione presa da tempo. L’arrivo di Gaspardo in corso d’opera ci ha spinto a spostarci nella ricerca del secondo straniero, avendo già tesserato Sherrill, e tutti mi dicono che abbiamo fatto un grande colpo.

Abbiamo cercato un giocatore complementare a lui, che è un play orientato a realizzare, cioè un play orientato a costruire ma capace di realizzare quando la squadra ne ha bisogno».

Da qui la decisione di dare una chance all’argentino Gaston Whelan: «La ricerca è stata molto complicata, anche perché il mercato non offre la figura del play tradizionale alla Mike D’Antoni.

Ci sono queste “combo”, giocatori votati alla realizzazione oltre alla costruzione. L’Italia, inoltre, è diventata la settima-ottava scelta degli americani. Si è verificata la possibilità di far venire questo giocatore (Whelan, ndr) che ha vinto da protagonista il campionato argentino.

Lo abbiamo visto, ci è piaciuto, ha l’età giusta (28 anni) e si sono verificate altre due cose: ha ottenuto il passaporto italiano, quindi se dovessimo tenerlo ci resterebbe un visto in mano per il prosieguo della stagione, e ha accettato di venire in prova, senza un contratto in mano.

La valutazione che dobbiamo fare ora non è se sia bravo o meno, perché Whelan è un eccellente giocatore, bensì se è il tassello giusto per completare il mosaico».

Chiosa con un paragone calcistico: «Non ammassiamo campioni come il Psg, che non ha vinto nemmeno una Champions, ma cerchiamo l’equilibrio».

Domenica 21 l’Apu è stata protagonista in spiaggia a Grado con le selezioni per il ruolo di Cheerleader e la festa serale al “Top bar La plage”, a cui hanno presenziato Esposito e Palumbo.

Lunedì 22 inizia la stagione per le giovanili: Under 15, 17 e 19 al lavoro con la supervisione del nuovo responsabile tecnico Antonio Pampani.