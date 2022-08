L’Udinese aspetta Ehizibue per risolvere i problemi a destra

Quel rosso a Nuhen Perez sventolato davanti agli occhi di Gino Pozzo, accomodato nella “zona presidenziale” della tribuna, ha avuto un effetto. Porterà alla firma di Kingsley Osezele Ehizibue, l’esterno destro scelto dall’Udinese per turare la falla aperta dalla partenza – alla volta dell’Atalanta – di Brandon Soppy, anche se l’impressione è che non dipenderà da un singolo tassello la “revisione” del motore dell’Udinese che nella gara con la Salernitana ha dato l’impressione di sbuffare non poco, di andare fuori giri al cospetto di un’avversaria tutt’altro che trascendentale, al di là dell’episodio dell’espulsione che poi ha condizionato l’intera ripresa.

Il prescelto

La speranza è che davvero non sia un film horror come per l’angosciante avventura vissuta da Nicolas Cage. L’Udinese, dopo aver valutato Jeremy Ngakia del Watford e l’argentino Facundo Mura del Racing, dopo aver accarezzato l’idea di poter accogliere (a spese dell’Arsenal) lo spagnolo Hector Bellerin, assistito dallo stesso procuratore di Gerard Deulofeu, Albert Botines, ha scelto un prospetto capace di impattare in modo modesto sul bilancio, visto che i tedeschi del Colonia per Ehizibue riceveranno 1,5 milioni per l’ultimo anno di contratto che avevano in mano.

Ma chi è questo nigeriano nato a Monaco di Baviera nel 1995 ma di passaporto olandese? Un esterno destro fisicamente piazzato (189 centimetri di altezza) che già tre anni fa doveva approdare in serie A, al Genoa, dallo Zwolle, club di Eredivisie che l’ha allevato nel proprio vivaio e che lo ha avuto in prima squadra per 135 partite.

Allora l’affare saltò in modo incredibile. E dopo le visite mediche. Si parlò di malcontento della fidanzata, di volere divino, di ripensamento sulla destinazione.

L’esperto di calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio, per cercare di svelare il mistero del gennaio 2019 gli ha dedicato addirittura un capitolo del suo ultimo libro: «Questa notte ho visto Dio», pare abbia detto Ehizibue, vero credente che fa parte della “sezione” europea degli Atleti di Cristo, accompagnato dal padre all’allora ds rossoblù Giorgio Perinetti.

Una visione che neppure gli interventi dell’agente e del presidente storico del Grifone, Enrico Preziosi, riuscirono a scalfire.

Le caratteristiche

Sei mesi dopo, durante la finestra estiva del mercato, stavolta dopo averci dormito su bene – evidentemente – accettò la corte del Colonia per giocare in Bundesliga.

In Germania 70 presenze nel massino campionato, tutte sulla destra: 31 nella prima stagione, 22 nella seconda, 16 nella terza, 1 in quello in corso, 62 minuti nel 2-2 con il Lipsia, prima che l’Udinese bussasse.

Lunedì 22 agosto dovrebbe svolgere la visite mediche – anche se, visto il passato, questa non è una garanzia assoluta di affare fatto – per diventare l’elemento di esperienza da mettere in concorrenza con Festy Ebosele che, evidentemente, lo dice la scelta di Nehuen Perez, Andrea Sottil non ritiene pronto per il nostro campionato. Ma questo ballottaggio potrebbe non essere l’unica incertezza nella testa del tecnico bianconero.