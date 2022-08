Pordenone, mister Di Carlo non si nasconde: «Concediamo qualche occasione di troppo, dobbiamo lavorare»

«Concediamo qualche occasione di troppo e su questo dobbiamo lavorare». Dopo l’amichevole col Giorgione Domenico Di Carlo non si è nascosto: a due settimane dal via del campionato di serie C (previsto per il 4 settembre), il Pordenone deve migliorare la sua fase difensiva.

Negli ultimi sei test match, di cui solo due disputati con rivali di categoria, la squadra neroverde ha sempre subìto almeno un gol. È vero che il gruppo ha giocato spesso disputati test ravvicinati, con formazioni totalmente rivoluzionate l’una dall’altra; è altrettanto vero che sono mancati alcuni effettivi, ma con un team di Eccellenza o serie D di norma un team di Lega Pro bisogna chiudere i 90’ da imbattuti.

È chiaro che nell’ultima amichevole, prevista per domenica prossima, si dovranno vedere dei progressi in fase di non possesso. Ad Azzano Decimo (alle 15.30) arriverà l’Arzignano, rivale che farà parte dello stesso girone dei ramarri (il girone A).

Col Giorgione, oltre alla rete subita in avvio di gara sul punteggio di 0-0, è stato anche causato un rigore. Bravo è stato il nuovo portiere Marco Festa a respingerlo, evitando così che la gara si riaprisse. In quel momento infatti i friulani conducevano per 3-1. Quindi il successo va centrato per l’aspetto morale.

Sinora con le pari-categoria il Pordenone ha sempre perso, prima con il Foggia e poi con la Virtus Vecomp. Per una squadra retrocessa come quella friulana, si tratta di un punto importante. Di Carlo non mastica soltanto amaro, tuttavia.

In attesa di una mezzala – che la società sta cercando sul mercato – e del recupero di alcuni giocatori importanti (su tutti Palombi e Benedetti), il tecnico sorride di fronte alla prolificità di Leonardo Candellone.

L’attaccante ha iniziato la stagione del riscatto col piglio giusto. Anche con il Giorgione ha segnato due gol, dimostrando di essere tonico, vivo. Va ricordato che CL27 arriva da due tornei opachi e che da questo campionato vuole trarre il massimo profitto: in prestito dal Napoli, il prossimo giugno il Pordenone può esercitare il diritto di riscatto per rilevare in toto il suo cartellino.

Le qualità al calciatore non mancano, se si pensa in particolare che è stato lui, nel 2019, con 14 gol, il capocannoniere dei ramarri promossi in serie B. Positivo anche l’apporto di Sasà Burrai, vero leader della squadra, che trova il gol (col Giorgione) e comanda le operazioni in mezzo al campo con autorevolezza.

La squadra riprende a lavorare martedì 23 dopo aver staccato la spina domenica. Il via dell’allenamento, alle 17, al De Marchi. Di Carlo attende in gruppo il nuovo acquisto Edgaras Dubickas, attaccante lituano prelevato dal Piacenza.

Da verificare poi le condizioni degli indisponibili come Negro, Giorico (sempre ai box da quando sono stati ingaggiati), nonché di Ingrosso, Palombi e Benedetti.