L’Apu cambia marcia e ora investe davvero sul settore giovanile

L’Apu sposa la linea verde. Dopo aver dedicato la maggior parte delle proprie attenzioni alla prima squadra, quest’anno la società bianconera ha cambiato passo: si investe con decisione sul vivaio.

APU YOUNG STARS

Il primo passo è stato fatto un anno fa con la nascita del progetto che coinvolge una ventina di società delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. L’Apu si propone come punto di riferimento per i numerosi giovani che gravitano attorno alle società aderenti: il sogno di indossare la divisa bianconera a fianco dei campioni è uno stimolo in più per ogni ragazzo. Nell’ottica di valorizzare il proprio vivaio, l’Apu ha deciso di affidare a un professionista di spicco le redini del settore giovanile. Antonio Pampani è la figura scelta in estate per il ruolo di responsabile del settore giovanile, ricoperto negli ultimi tre anni all’Olimpia Milano. È stato anche vice di Matteo Boniciolli alla Fortitudo in serie A2. Pampani è tornato in Friuli a distanza di due mesi dallo scudettino under 15 vinto dall’Olimpia Milano a Pordenone. Oltre a coordinare le giovanili, Pampani guida la squadra Under 15, mentre l’Under 17 è affidata a Gabriele Tonelli e l’Under 19 è allenata da Gabriele Grazzini, assistente di coach Matteo Boniciolli in prima squadra.

GIOVANI E FORESTERIA

L’Old Wild West di A2 per il terzo anno di fila lavora in sinergia con la Pallacanestro Trieste, aprendo le porte del roster a un talento da far crescere e se possibile valorizzare. Lodovico Deangeli, Matteo Schina, Marco Pieri e ora Tommaso Fantoma, seppur con i dovuti distinguo, hanno trovato in Boniciolli e il suo staff dei buoni maestri.

Oltre a Fantoma, quest’anno sono stati aggregati alla prima squadra per la preparazione atletica Mattia Bertolissi, Riccardo Bovo, Sanou Dabo (arrivato dalla Juve Pontedera) e Giovanni Brescianini (giunto in prestito dalla Leonessa Brescia), oltre al già noto Francesco Boniciolli. Ed è in arrivo anche una foresteria per ospitare bi giovani che arrivano da fuori.