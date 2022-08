Riparte la Coppa Italia: in venti scendono in campo per succedere al Brian

L’attesa è terminata, si alza il sipario sulla stagione sportiva 2022/2023 del calcio dilettantistico regionale. Ad aprire la scena, questa sera dalle 20, le squadre del campionato di Eccellenza, in campo per il primo turno dei gironi eliminatori della coppa Italia.

A DIFESA DEL TITOLO

Spetta al Brian Lignano difendere lo scettro conquistato lo scorso mese di dicembre nella finale vinta sulla Pro Gorizia, con la squadra di Alessandro Moras che riparte dalla trasferta in casa della Virtus Corno (arbitra Tomasetig di Udine).

In un raggruppamento, quello C, in cui proveranno a inserirsi nella lotta per il passaggio del turno anche il Tricesimo e la neo promossa Forum Julii che, a Colloredo di Monte Albano, si sfidano nella gara diretta da Zannier di Udine. Doppio confronto sull’asse Udine-Pordenone è quello nel girone B, con la Pro Fagagna che ospita la Sanvitese (arbitra Gaudino di Maniago) e la Spal Cordovado che riceve il Codroipo (Caputo di Pordenone). Curiosamente si tratta di due gare che si erano già disputate nella scorsa edizione nella manifestazione. Riparte dal suo terreno di gioco, nel girone D, la Pro Cervignano che, dopo la clamorosa salvezza ottenuta nell’ultimo campionato, attende la visita della neo promossa Juventina nell’incontro diretto da Gambin di Udine. Nell’altra gara del raggruppamento sarà il comunale di Villesse, data l’indisponibilità dell’Enzo Bearzot, a tenere a battesimo la stagione di Pro Gorizia e Sistiana Sesljan (Anaclerio di Trieste).

Girone tutto pordenonese è quello A, con l’ambizioso Chions che proverà a confermare quanto di buono fatto vedere nella pre-season sul campo di un Fiume Veneto Bannia (arbitra Garraoui di Pordenone) voglioso di salvarsi con qualche patema in meno rispetto alla scorsa stagione. Completa il girone l’inedita sfida, arbitra Biscontin di Pordenone, tra il Tamai e il neo promosso Maniago Vajont. Nel girone E, tutto giuliano, due i derby in programma: Kras-Chiarbola Ponziana (arbitra Visentini di Udine) e Zaule-San Luigi (Moschion di Gradisca d’Isonzo).

IL REGOLAMENTO

Accedono ai quarti di finale (21 settembre) le cinque squadre che vinceranno i rispettivi gironi e le tre migliori seconde. Saranno poi accoppiate secondo una speciale classifica con le prime cinque che saranno occupate dalle squadre prime classificate e le restanti dalle tre migliori seconde. Le vincenti accederanno alle semifinali, in programma con gare di andata e ritorno (5 ottobre e 30 novembre) che qualificheranno le due finaliste che si sfideranno il 7 gennaio a Tamai. La vincente accederà quindi alla fase nazionale che mette in palio un posto in serie D.