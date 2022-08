La rabbia di Furlan e la gara annullata agli Europei: «È pazzesco come mi hanno tolto quella medaglia»

Sono passati cinque giorni dagli Europei, ma la medaglia cancellata non va proprio giù a Matteo Furlan. In partenza per il Canada, dove nei prossimi giorni disputerà la terza tappa di Coppa del Mondo, il nuotatore codroipese (Marina Militare e Team Veneto) è ancora deluso e terribilmente arrabbiato per il pasticcio combinato dalla Lega Europea Nuoto nella 25 km di fondo, che ha interrotto la gara perché mancavano le condizioni di sicurezza, senza però rilevare le posizioni degli atleti, e si è quindi vista costretta, poi, a cancellare la gara a 6 km dalla fine. Gara in cui era provvisoriamente al terzo posto, dopo essere stato al comando per tutta la prima metà. La amarezza per quanto successo non gli fa cambiare idea sul futuro, ma potrebbe spingerlo a prolungare la carriera ancora di una stagione. Il 33enne friulano gareggia a livello internazionale nel nuoto di fondo dal 2012.

Dagli Europei di Piombino di 10 anni fa è iniziato un percorso che lo ha portato quasi sempre sul podio tra manifestazioni continentali e iridate, ma senza troppi clamori. È un atleta di poche parole; anche se ha spesso vinto in silenzio, lontano dai riflettori e dalle attenzioni mediatiche suscitate dai super campioni come Gregorio Paltrinieri, anche lui ha fatto di un periodo storico per il nuoto italiano.

Ha sbollito la rabbia?

«Assolutamente no. Sono nervoso, arrabbiatissimo e deluso da quello che è successo. I giudici della Len si sono comportati in maniera inqualificabile, dimostrando di non essere all’altezza. Non era mai successa una cosa del genere in passato: è stato un episodio senza precedenti».

Le medaglie sfumate per l’Italia sono 5. Ne avete parlato con gli altri del team?

«Certo, ma a cosa serve? È qualcosa di scandaloso, che ti fa veramente passare la voglia di gareggiare. Avrebbero dovuto fotografare le posizioni e poi fermare gli atleti; invece si sono comportati in maniera inqualificabile. Alcuni hanno buttato via un’intera stagione, altri, come me, un’occasione di rivalsa dopo un mondiale non buono».

È sempre deciso a smettere alla fine della stagione?

«Resto dell’idea che le Olimpiadi del 2024 sono troppo lontane: a 35 anni non sarò più competitivo. Deciderò cosa fare al termine della Coppa del Mondo. Potrei arrivare forse al prossimo mondiale del 2023».

Fa parte di un gruppo di campioni strepitosi.

«Sì, siamo un gruppo vincente. Siamo rimasti tutti insieme fino al termine di tutte le gare, a incitare chi era ancora in acqua nell’ultima giornata. Alcuni dei compagni, come Paltrinieri, li conosco da una vita e posso dire che siamo amici, ma non amo dare giudizi sugli altri. Sono una persona riservata, che sta molto per le sue».

In Coppa del Mondo può cercare riscatto?

«La 25 km è una gara molto pesante e la paghi poi fisicamente. Vediamo cosa riuscirò a fare. Ci sono in ballo ancora tre tappe: una in Canada, una a Portorico a inizio settembre e poi quella finale a Israele. Me la posso ancora giocare».