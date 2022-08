La Gesteco scalda i motori: i nuovi sono a loro agio nel gruppo e Nikolic sembra già un veterano

CIVIDALE. La Gesteco continua a mettere benzina nel motore in vista della sua prima stagione da neopromossa.

La prima settimana di allenamenti ha evidenziato il grande entusiasmo del gruppo gialloblù e il buon inserimento dei tre nuovi acquisti Dalton Pepper, Aleksa Nikolic e Giacomo Dell’Agnello. «Tutti e tre si stanno inserendo un passo alla volta nel sistema di Pillastrini – sottolinea il direttore sportivo Max Fontanini – anche se Nikolic è partito avvantaggiato, avendo lavorato col “Pilla” già a Treviso. Da martedì saremo al Bella Italia Village di Lignano per la prima parte del ritiro pre-campionato, per ora posso dire che c’è un ambiente ottimo e tutti si stanno allenando con intensità, alternando sedute di atletica ed altre dedicate a tecnica e tattica».

Lunedì 29 agosto si aggregherà ai compagini Aristide Mouaha, di ritorno dagli impegni con la nazionale del Camerun per le qualificazioni ai Mondiali del 2023.

Scatta il conto alla rovescia, intanto, in vista della prima uscita stagionale, il 2 settembre a Lignano per il Memorial Bortoluzzi-Trofeo Butangas: la Gesteco affronterà in semifinale l’Unieuro Forlì. La prima gara ufficiale è invece in calendario il 10 settembre, a Ferrara, in Supercoppa.