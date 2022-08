Calcio dilettanti, 2.840 partite partite stagionali (play-off esclusi) fino alla Seconda categoria

Un cammino lungo 245 giorni, che manderà in scena 2.840 partite, play-off e play-out esclusi, così suddivise: 380 del campionato di Eccellenza, 480 di Promozione, 720 di Prima categoria e 1.260 di Seconda categoria. Con tutte le squadre che venerdì 26 agosto, nello splendido scenario del teatro “Gustavo Modena” di Palmanova hanno visto svelato il cammino che le condurrà verso lo striscione del traguardo, fissato per il 7 maggio prossimo.

Ritorno al passato

Sarà il campionato di Eccellenza a fare scattare il semaforo verde della nuova stagione sportiva, intesa come campionato, con le 20 squadre iscritte al massimo torneo regionale che inizieranno a sfidarsi a partire dal 4 settembre, ovvero una settimana prima rispetto agli altri campionati.

Una scelta, questa, resa necessaria dal fatto il massimo campionato regionale torna, a distanza di un solo anno, al girone unico. Quattro delle quali, le ultime classificate, retrocederanno direttamente al campionato di Promozione per una formula che vedrà, nella prossima stagione sportiva, diminuire ancora il numero della squadre di Eccellenza di due unità fino al ritorno, nella stagione 2023/2024 al classico girone formato da 16 compagini, proprio come prima della pandemia.

Scatteranno invece la domenica successiva, 11 settembre, gli altri campionati, mantenuti a trazione territoriale e quindi ricchi di derby. Si dovranno giocare, necessariamente, anche diversi anticipi vista la carenza numerica di assistenti arbitrali con la Coppa Italia di Promozione, al via domenica, che proprio per questo motivo sarà giocata con il solo arbitro a dirigere le gare, coadiuvato dagli assistenti messi a disposizione dalle società.

Non ci saranno play-off e play-out in Eccellenza, come richiesto dalle società, con le restanti categorie che invece godranno ancora della post season per definire le promozioni e le retrocessioni.

I Nostri 11

Anche nella stagione in corso sarà presente la storica tradizione del Messaggero Veneto di selezionare le migliori formazioni relative ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

Nel corso della settimana, successivamente a ogni incontro di campionato, ogni categoria potrà trovare sulle pagine del nostro quotidiano la formazione ideale della domenica precedente, con i calciatori che avranno ottenuto il maggiore numero di “chiamate” premiati, a fine stagione, con in vista l’aggiunta del premio per il miglior giovane del campionato di Eccellenza intitolato alla memoria del compianto Claudio Rinaldi, prematuramente scomparso poco più di due anni fa.

Al vincitore sarà donata in premio una bicicletta, ovvero lo stesso mezzo sul quale si trovava l’amico Claudio qualche minuto prima di lasciarci. Siamo certi che il binomio “giovani-bicicletta” piacerà anche a lui, ma soprattutto saprà farlo sorridere anche lassù da dove, statene certi, ieri sera ha assistito con la stessa emozione al varo dei calendari.

Lui sarebbe stato pronto all’inizio dei campionati e, come sempre, anche il Messaggero Veneto lo sarà seguendo le gesta di tutti i tornei dilettantistici regionali. E allora, buon divertimento. Come sempre. All’insegna dell’agonismo, della rivalità tra i centinaia di campanili del Friuli e, sperabilmente, del fair-play.