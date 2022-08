Old Wild West, Sherrill ha le idee chiare: «Il doppio play mi piace, mi ispiro a Chris Paul»

«Voglio essere l’uomo giusto per le ambizioni dell’Apu». Keshun Sherrill si presenta al popolo bianconero suonando la carica a tutto l’ambiente dal ritiro di Tarvisio. Il 28enne esterno americano guarda a questa nuova avventura nel campionato con entusiasmo e voglia di stupire.

DOPPIA DIMENSIONE

L’hotel “Il Cervo”, dove l’Apu ha allestito il proprio quartier generale a Tarvisio, ha ospitato la presentazione ufficiale di Sherrill (con l’assistant coach Gabriele Grazzini nel ruolo di traduttore), che ha esordito illustrando le proprie caratteristiche tecniche.

«Mi piace mettermi a disposizione dei compagni, sia in attacco che in difesa. La mia qualità migliore, però, è il palleggio, arresto e tiro».

Sherrill, imbeccato dai tifosi con le domande tramite i social, ha dato la sua benedizione all’assetto con doppio playmaker: «Gioco con questo sistema sin dai tempi dell’High School e mi piace tantissimo. Amo creare gioco per i compagni, ma sono anche un buon realizzatore e voglio mettere queste doti al servizio della squadra».

Il giocatore di Cleveland è in Italia da una decina di giorni, ma è già rimasto colpito dall’ambiente Apu: «A Udine ho trovato grande professionalità in tutti. Dallo staff tecnico a quello medico. È una società organizzata e sono felice di essere qui: porto energia e grandi motivazioni».

Gli stimoli arrivano anche dalla voglia di misurarsi con il campionato italiano: «So che qui ci sono grandi qualità tecniche, la cosa mi spinge a prepararmi al meglio in vista della sfida che mi attende. Conosco in particolare CJ Wilson (uno degli stranieri di San Severo, ndr), ci scriviamo spesso e parliamo della stagione che sta per iniziare».

Il tutto nel segno del suo idolo Nba Chris Paul: «Mi ispiro a lui, sia per come approccia alle partite, sia per caratteristiche tecniche».

COLPI DI “MARTELLO”

A spiegare i motivi che hanno spinto la società bianconera a puntare su Keshun Sherrill è stato il direttore tecnico e senior assistant Alberto Martelossi.

«Il giocatore ha le caratteristiche che cercavamo e ci ha colpito particolarmente per la sua grande voglia di emergere nel nostro campionato».

Ha avuto grande peso, inoltre, il desiderio di cambiare rotta tatticamente: «Con Sherrill aggiungiamo velocità e vivacità. Abbiamo optato per una soluzione differente rispetto alle nostre abitudini e a quelle della serie A2.

In Italia sono transitati pochi giocatori di taglia piccola, ma tutti sono stati in grado di fare un’ottima figura e una grande carriera. Con lui aumentiamo la velocità d’esecuzione e le possibilità di correre in campo aperto».

SINDACO TIFOSO

A fare gli onori di casa è stato Renzo Zanette, primo cittadino di Tarvisio. «Siamo veramente contenti di questo secondo ritiro dell’Apu nella nostra città. Speriamo che questo sia un anno più fortunato del precedente, in cui la promozione è stata sfiorata: speriamo di essere di buon auspicio per salire di categoria.

Noi mettiamo a disposizione tutte le nostre bellissime strutture sportive, a cominciare dal palazzetto dello sport, che ha ospitato in passato tantissime squadre blasonate. Abbiamo inoltre l’impianto polisportivo comunale, ideale per la preparazione atletica. Ringrazio inoltre la Gym Clu di Tarvisio, che ha messo a disposizione la palestra per l’attività fisica».

Il sindaco ha raccontato inoltre di essere un appassionato di basket, oltre che di calcio: «Sono le mie passioni, seguo la pallacanestro dai tempi della Snaidero, ora tifo per Apu e Udinese».

Infine un cenno alle Women Apu, che saranno in ritiro a Tarvisio dal 30 agosto al 2 settembre. «Sposiamo con piacere questo progetto della società e speriamo che si possa coronare il sogno promozione sia della squadra maschile che di quella femminile». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA